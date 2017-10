Sono 12 i film europei premiati al Festival del cinema di Varsavia

di Ola Salwa

23/10/2017 - Il film cinese To Kill a Watermelon si aggiudica il Gran Prix del festival polacco

La 33esima edizione del Festival del cinema di Varsavia ha visto la partecipazione di 119 lungometraggi e 76 cortometraggi. Oltre ai premi assegnati per le cinque sezioni competitive, sono stati conferiti dei premi anche da parte della giuria NETPAC, della giuria ecumenica, della giuria FIPRESCI Young e della giuria FIPRESCI.

Il maggior riconoscimento del festival, il Warsaw Grand Prix, che include anche un premio in denaro di circa 22.000 euro, è stato conferito al film di Zehao Gao To Kill a Watermelon. Il dramma cinese trionfa sugli altri 14 film presentati nella Competizione Internazionale. La giuria ha anche assegnato il Premio per il Miglior Regista al francese Joan Chemla per Si tu voyais son coeur e il Premio Speciale della Giuria agli attori filippini Allen Dizon e Angelie Sanoy, protagonisti di A Bomb, diretto da Ralston Gonzales Jover.

Il danese The Charmer di Milad Alami ha avuto la meglio nella sezione Concorso 1-2, mentre il norvegese The Rules for Everything di Kim Hiorthøy è stato nominato Miglior Film nella Competizione Free Spirit. La giuria della Competizione Documentari ha premiato Wonderful Losers: A Different World di Arūnas Matelis, una coproduzione tra Lituania, Lettonia, Italia e Belgio. Il Grand Prix per il miglior cortometraggio è andato a May Day del duo belga composto da Olivier Magis e Fedrik De Beul. Altri film europei sono stati premiati alla 33esima edizione del Festival del cinema di Varsavia, tra cui il polacco-olandese Beyond Words di Urszula Antoniak (che ha ottenuto il Premio della Giuria Ecumenica), Hugo del regista polacco Wojciech Klimala (Premio della Giuria FIPRESCI Young) e la coproduzione cecoslovacca Nina di Juraj Lehotský (Premio FIPRESCI).

Il festival ha anche organizzato un sondaggio tra il pubblico: per i visitatori del festival, il miglior lungometraggio è stato lo svedese A Hustler’s Diary di Ivica Zubak, mentre il miglior documentario l’americano AlphaGo di Greg Kohs.

La prossima edizione del Festival del cinema di Varsavia si terrà dal 12 al 21 ottobre 2018.

Di seguito l’elenco completo dei vincitori:

Competizione Internazionale

Warsaw Grand Prix

To Kill a Watermelon – Zehao Gao (Cina)

Miglior Regista

Joan Chemla – Si tu voyais son coeur (Francia)

Premio Speciale della Giuria

Attori Allen Dizon e Angelie Sanoy – The Bomb (Filippine)

Menzione Speciale

The Miner – Hanna Slak (Slovenia/Croazia)

Concorso 1-2

Premio Concorso 1-2

The Charmer – Milad Alami (Danimarca)

Menzione Speciale

Find This Dumb Little Bitch and Throw Her into the River – Ben Brand (Paesi Bassi)

Competizione Documentari

Miglior Documentario

Wonderful Losers: A Different World – Arūnas Matelis (Lituania/Lettonia/Italia/Belgio)

Competizione Free Spirit

Premio Free Spirit

The Rules for Everything – Kim Hiorthøy (Norvegia)

Menzione Speciale

Highway 318 – Yunxing Nie (Cina)

Competizione Cortometraggi

Grand Prix Cortometraggio

May Day – Olivier Magis and Fedrik De Beul (Belgio)

Menzione Speciale

I Will Always Love You, Conny – Amanda Kernell (Svezia)

Miglior Cortometraggio Documentario

How to Become a Pope – Justyna Mytnik (Polonia)

Miglior Cortometraggio d’Animazione

Weekends – Trevor Jimenez (Stati Uniti)

Miglior Cortometraggio Live Action

Offstage – Andrei Huțuleac (Romania)

Premio della Giuria NETPAC per il Miglior Film Asiatico

Out of Frame – Wai Lun Kwok (Cina)

Premio della Giuria Ecumenica

Beyond Words – Urszula Antoniak (Polonia/Paesi Bassi)

Menzione Speciale

The Miner – Hanna Slak (Slovenia/Croazia)

Premio FIPRESCI Young per la Miglior Opera Prima dell’Europea dell’Est

Hugo – Wojciech Klimala (Polonia)

Premio FIPRESCI per la Miglior Opera Prima dell’Europa dell’Est

Nina – Juraj Lehotský (Slovacchia/Repubblica Ceca)

(Tradotto dall'inglese)