Birds Are Singing in Kigali vince il Gran Premio alla decima edizione del CinEast FF

di Hugo Emmerzael

23/10/2017 - Il film di Joanna Kos-Krauze e del suo defunto marito Krzysztof Krauze ha avuto la meglio sui sette film dell'Europa Centrale ed Orientale

Presieduta dalla regista Anne Fontaine (Marvin ou la belle éducation,Les Innocentes), la giuria internazionale del decimo CinEast Film Festival, che si è tenuto dal 5 al 22 ottobre nella città di Lussemburgo, ha insignito del Gran Premio Birds Are Singing in Kigali . Diretto da Joanna Kos-Krauze e dal suo defunto marito Krzysztof Krauze, il film racconta la storia di un'ornitologa polacca che salvò una ragazza tutsi da morte certa, negli anni Novanta. Dopo pochi anni, le due ritornano in Africa in un commovente viaggio pieno di ricordi dolorosi.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Krzysztof Krauze, che ha realizzato altri due film con la moglie Joanna Kos-Krauze, è venuto a mancare all'età di 61 anni, durante la produzione di Birds Are Singing in Kigali, nel 2014. Joanna ha concluso il film nel 2017, in tempo per la premiére al Karlovy Vary Film Festival, dove le attrici protagoniste Jowita Budnik e Eliane Umuhire hanno vinto i premi per la migliore interpretazione femminile. Al CinEast, il film ha riportato il Gran Premio all'interno di una competizione che vedeva in lizza anche 3/4 (Ilian Metev), Daybreak (Gentian Koçi), Directions (Stephan Komandarev), Filthy (Tereza Nvotová), Miracle (Egle Vertelyte), November (Rainer Sarnet) e Soldiers: Story from Ferentari (Ivana Mladenović), che ha vinto il Premio speciale della giuria. Accanto a Fontaine, in giuria sedevano l'attore Adrian Titieni, la produttrice Bady Minck, il programmatore di festival Oliver Baumgarten e il produttore Philippe Carcassonne.

La giuria della stampa, composta da Pablo Chimienti (Le Quotidien),Valerija Berdi (Radio 100.7)eMatthew Boas(Cineuropa.org), ha consegnato al regista bulgaro Stephan Komandarev il Premio della critica per la sua quarta fatica, Directions. Il Premio del pubblico è andato al comedy-drama The Constitution di Rajko Grlić. Il pubblico del CinEast si è espresso anche sui cortometraggi, premiando Into the Blue di Antoneta Alamat Kusijanović, Gamer Girl di Irena Jukić Pranjić e Close Ties di Zofia Kowalewska, per le loro rispettive categorie di concorso: finzione, animazione e documentario.

Ecco la lista completa dei vincitori:

Gran Premio

Birds Are Singing in Kigali - Joanna Kos-Krauze e Krzysztof Krauze (Polonia)

Premio speciale della giuria

Soldiers. Story From Ferentari - Ivana Mladenović (Romania/Serbia/Belgio)

Premio della critica

Directions - Stephan Komandarev (Bulgaria/Germania/Macedonia)

Premio del pubblico

The Constitution - Rajko Grlić (Croazia/Repubblica Ceca/Macedonia/Slovenia)

Premi del pubblico - Cortometraggi

Finzione

Into the Blue - Antoneta Alamat Kusijanović (Croazia)

Animazione

Gamer Girl - Irena Jukić Pranjić (Croazia)

Documentario

Close Ties - Zofia Kowalewska (Polonia)

(Tradotto dall'inglese)