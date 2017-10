La Roche-sur-Yon incorona Have a Nice Day

di Fabien Lemercier

23/10/2017 - Grand Prix per il film d’animazione cinese. Premio speciale per Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino e menzione per Winter Brothers

Vittoria cinese all’8° Festival internazionale del film di La Roche­-sur­-Yon: il Grand Prix della giuria internazionale è stato assegnato al film d’animazione Have a Nice Day di Liu Jian. Il lungometraggio, che aveva avuto la sua prima in competizione a Berlino ed era stato ritirato dal programma del festival di Annecy a seguito di pressioni da parte delle autorità del suo paese, è venduto da Memento Films.

Il Premio speciale della giuria internazionale è andato a Chiamami col tuo nome dell’italiano Luca Guadagnino (uscito venerdì scorso nel Regno Unito dopo un lungo e fruttuoso percorso festivaliero cominciato al Festival di Sundance, e che sarà distribuito in Francia il 17 gennaio da Sony Pictures Releasing) e una menzione speciale è stata attribuita a Winter Brothers dell’islandese Hlynur Pálmason (pluripremiato dopo la sua prima a Locarno, in particolare con il titolo del miglior attore e il Label Europa Cinemas - esce in Francia il 21 febbraio 2018 via Arizona Distribution).

La sezione competitiva Nouvelles Vagues (dedicata alla ricerca formale, senza vincoli di genere e durata) ha assegnato il suo premio principale al documentario Taste of Cement di Ziad Kalthoum (già vincitore a Visions du Réel e prodotto da Germania, Libano, Siria, Emirati Arabi Uniti e Qatar).

Si segnala infine il Premio Traiettorie attribuito dalla giuria di studenti a Borg/Mc Enroe del danese Janus Metz (esce in Francia l’8 novembre via Pretty Pictures) e il premio del pubblico assegnato a Tre manifesti a Ebbing, Missouri del britannico Martin McDonagh (esce in Francia il 17 gennaio prossimo via Twentieth Century Fox France).



Palmarès 2017:

Grand Prix

Have a Nice Day - Liu Jian (Cina)

Premio speciale della giuria

Chiamami col tuo nome - Luca Guadagnino (Italia/Francia/Stati Uniti/Brasile)

Menzione speciale della giuria

Winter Brothers - Hlynur Pálmason (Danimarca/Islanda)

Premio della giuria Nouvelles Vagues

Taste of Cement - Ziad Kalthoum (Germania/Libano/Siria/Emirati Arabi Uniti)

Menzione speciale della giuria Nouvelles Vagues

Os humores artificiais - Gabriel Abrantes (Portogallo) (cortometraggio)

Premio Traiettorie della giuria studentesca

Borg/Mc Enroe - Janus Metz (Svezia/Danimarca/Finlandia/Repubblica Ceca)

Premio del Pubblico

Tre manifesti a Ebbing, Missouri - Martin McDonagh (Stati Uniti/Regno Unito)

(Tradotto dal francese)