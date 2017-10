MIA, assegnati i premi della terza edizione

di Camillo De Marco

23/10/2017 - Il mercato si è concluso ieri con la consegna dell’Eurimages Co-Production Development Award e altri premi. Bilancio positivo con 1800 accreditati, 58 Paesi partecipanti, 45 progetti

Oltre 1800 accreditati, 58 Paesi partecipanti, 45 progetti, più di 60 mila meeting, 120 film, affollati TV Upfront e What’s next Italy. E’ il bilancio registrato dalla terza edizione del MIA, il Mercato internazionale dell’audiovisivo che si è concluso ieri a Roma, un successo contrassegnato anche dal milione di visualizzazioni su Twitter. Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori per i risultati della nuova identità del mercato, fortemente innovativa ed europea, nata della gestione autonoma di ANICA e APT.

Tra le iniziative di successo il convegno Albania Balkan Market, in collaborazione con la Roma Lazio Film Commission. “Da questi incontri sono emerse nuove possibilità di coprodurre film italiani con l’Albania, andando a girare in Albania oltre che in Italia”, ha sottolineato a Cineuropa il presidente di RLFC, Luciano Sovena, “e la possibilità di aggregare diversi Paesi dei Balcani, in modo da avere una frantumazione dell’eventuale rischio per poter realizzare film d’autore e commerciali”.

Il premio Eurimages Co-Production Development Award di 20.000 euro, selezionato dalla giuria composta da Conchita Airoldi, Roman Paul, Karin Schockweiler tra i progetti del MIA Cinema Co-production Market, è stato conferito a Madame Luna di Binyam Berhane, regista eritreo basato a Stoccolma, prodotto da David Herdies e Vicky Miha. La Giuria ha deciso di dare una Menzione Speciale a Pablo di Enrico Maria Artale prodotto da Roberto De Paolis e Carla Altieri.

Per la prima volta al MIA è stato assegnato dall’Apulia Film Commission il MIA TV Best Drama Series Award del valore totale di 20.000 € al miglior progetto seriale della selezione presentata al MIA TV Drama Series Pitching Forum. La commissione ha conferito un premio ex aequo ai progetti Replay (Black Sheep Films e Division Paris) e Enemies (Company Pictures e all3media international).

Per la prima volta al MIA anche il MIA|EDI Visionary Award,che consiste in un premio in kind in servizi di post produzione ed effetti visivi del valore di 15.000 €. E’ andato al progetto Woodland (Fiction Factory e Awesome) del MIA TV Drama Series Pitching Forum. Due Menzioni Speciali del valore di 5.000 € in VFX per lo sviluppo del progetto, da utilizzare perla creazione di un teaser di presentazione, sono state conferite ai progetti Beatrice Cenci (Tangram Film, Isaria Productions) e Venice Rising (Pepito Produzioni).

Il MIA quest’anno ha ospitato due prestigiosi premi storici dedicati agli autori italiani. La Targa Premio Carlo Bixio 2017 per la migliore sceneggiatura è stata assegnata a 77 di Elia Gonella e Giuseppe Checchia. Il Premio Carlo Bixio per il miglior concept di serie, promosso da APT, RTI Mediaset e Rai, è stato vinto da Dante di Angelica Farinelli, Lorenzo Righi e Gregorio Scorsetti. Ai vincitori rispettivamente andranno 10.000 e 5.000 euro, a fronte di un contratto con il broadcaster.

La Targa SIAE Idea d'Autore, con 3.000 euro messi in palio da Siae, assegnata alla sceneggiatura che si è distinta maggiormente per l'originalità della concezione iniziale, è andata a Vera sul treno di Isabella Cirillo.

Infine il Premio Franco Solinas Migliore Sceneggiatura di 9.000 euro è stato assegnato a Piove di Jacopo del Giudice, mentre la Borsa di Studio Claudia Sbarigia di 1.000 euro, dedicata a premiare il talento nel raccontare i personaggi e l’universo femminile, è andata a Body Odyssey di Grazia Tricarico, Marco Morana e Giulio Rizzo. La Giuria ha inoltre deciso di assegnare due Menzioni Speciali a Le figlie di Coro di Lucrezia Le Moli e Amedeo Guarnierie a Io e il Secco di Michela Straniero e Gianluca Santoni.

I premi:

Eurimages Co-Production Development Award

Madame Luna - Binyam Berhane (Svezia)

Menzione Speciale

Pablo - Enrico Maria Artale (Italia)

MIA TV Best Drama Series Award (ex-aequo)

Replay (France)

Enemies (Regno Unito)

MIA|EDI Visionary Award

Woodland (Regno Unito)

Menzioni Speciali

Beatrice Cenci (Italia)

Venice Rising (Italia)

Targa Premio Carlo Bixio 2017 per la migliore sceneggiatura

77 - Elia Gonella, Giuseppe Checchia (Italia)

Premio Carlo Bixio per il miglior concept di serie

Dante - Angelica Farinelli, Lorenzo Righi e Gregorio Scorsetti (Italia)

Targa SIAE Idea d'Autore

Vera sul treno - Isabella Cirillo (Italia)

Premio Franco Solinas Migliore Sceneggiatura

Piove - Jacopo del Giudice (Italia)

Borsa di Studio Claudia Sbarigia

Body Odyssey - Grazia Tricarico, Marco Morana e Giulio Rizzo (Italia)

Menzioni Speciali

Le figlie di Coro - Lucrezia Le Moli, Amedeo Guarnieri (Italia)

Io e il Secco - Michela Straniero, Gianluca Santoni (Italia)