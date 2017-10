“L’Italia che vince” a Villerupt

di Camillo De Marco

25/10/2017 - La 40ma edizione del Festival du cinéma italien nella cittadina della Lorena si apre venerdì 27 e propone 19 film in concorso e omaggi a Luigi Comencini e M.T. Giordana

“L’Italie qui gagne” è lo slogan ottimistico scelto quest’anno dal Festival du Film Italien di Villerupt, giunto alla 40ma edizione. La rassegna sarà aperta venerdi 27 da Piuma di Roan Johson e si chiuderà il 12 novembre con il nuovo film dei fratelli Taviani Una questione privata .

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

I direttori Antoine Compagnone e Oreste Sarchelli hanno annunciato che per festeggiare i 40 anni saranno riproposti i grandi film che hanno segnato il percorso del festival sin dall’inizio, come Padre padrone dei Fratelli Taviani, Palma d’oro a Cannes 1977, per arrivare a Fuocoammare con l’Orso d’oro di Berlino 2016. In mezzo scorrono altri 11 titoli come L’albero degli zoccoli, Ciao Maschio, Nuovo Cinema Paradiso, Mediterraneo, Il ladro di bambini, Il Postino, La vita è bella, La stanza del figlio , Reality , La grande bellezza , Le meraviglie . “Ci è parso il modo migliore per celebrare la qualità del cinema che noi difendiamo”.

I titoli in programma a Villerupt sono in totale 60,19 dei quali in Concorso, 20 nel Panorama (compreso il candidato per l’Italia all’Oscar A Ciambra di Jonas Carpignano), 6 documentari, l’omaggio a Marco Tullio Giordana (compreso il più recente Due soldati, ancora inedito) e 8 capolavori del maestro Luigi Comencini

Insieme ai registi e sceneggiatori François Cailla e Antoine Lassaigne e al poeta Jean Portante, la presidente della giuria Cristina Comencini valuterà il film meritevole della scultura del gran Premio Amilcar. A loro si affianca una giuria Giovani, una della Critica e una degli Esercenti su una selezione di titoli inediti in Francia. In competizione 7 minuti di Michele Placido, Cuori puri di Roberto De Paolis, Easy di Andrea Magnani, Fortunata di Sergio Castellitto, Hannah di Andrea Pallaoro, I figli della notte di Andrea De Sica, Il contagio di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, Il padre d’Italia di Fabio Mollo, Il permesso di Claudio Amendola, L’ordine delle cose di Andrea Segre, La stoffa dei sogni di Gianfranco Cabiddu, La vita in comune di Edoardo Winspeare, Lasciati andare di Francesco Amato, Last Christmas di Christiano Pahler, Manuel di Dario Albertini, Sicilian Ghost Story di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni, Veleno di Diego Olivares, Xolo di Giuseppe Valentino.