Iniziate le riprese dell’adattamento di Il ragazzo che catturò il vento

di Kaleem Aftab

27/10/2017 - La star di 12 anni schiavo Chiwetel Ejiofor ha debuttato come regista con il lungometraggio che adatta per il grande schermo il libro di William Kamkwamba e Bryan Mealer

Il vincitore del premio BAFTA Chiwetel Ejiofor (12 anni schiavo ) sarà regista, sceneggiatore e attore dell’adattamento della biografia Il ragazzo che catturò il vento, ambientata in Africa e scritta da William Kamkwamba e Bryan Mealer. Ejiofor interpreta Trywell, padre del ragazzo di 13 anni, William Kamkwamba (il debuttante Maxwell Simba), che costruisce un mulino a vento utilizzando pezzi di ricambio per biciclette, rottami metallici e legno di eucalipto. Un mulino che salva gli abitanti del villaggio dalla fame.

Oltre a Ejiofor e Simba, il cast presenta Lily Banda, nella parte di Annie, sorella maggiore di William, Noma Dumezweni (Hermione in Harry Potter e la maledizione dell’erede) nel ruolo di Edith Sikelo, il bibliotecario che ha contribuito a rendere nota la storia di William, Aissa Maiga (Prêt à tout), la mamma di William, Agnes, Joseph Marcell (Willy, il principe di Bel - Air) che interpreta il capo Wimbe e Lemogang Tsipa (Eye in the Sky ), l’insegnante Mike Kachigunda.

In precedenza, Ejifor aveva diretto i cortometraggi Slapper (2008) e Columbite Tantalite (2013). Il suo primo lungometraggio verrà girato nel Malawi. “La storia di William rappresenta quello che dovrebbe essere il futuro in paesi come il Malawi: paesi in via di sviluppo, pieni di bellezza e di potenzialità che hanno solo bisogno delle occasioni giuste per essere sfruttate in pieno”, sostiene Ejiofor.

Andrea Calderwood (L’ultimo re di Scozia) e Gail Egan (La spia) della Potboiler Productions si occuperanno della produzione. Jeff Skoll e Jonathan King della Participant saranno i produttori esecutivi insieme a Joe Oppenheimer della BBC Films, Natascha Wharton della BFI e agli autori Kamkwamba e Mealer.

Participant Media, BBC Films e BFI, con il sostegno di fondi della National Lottery, sono i finanziatori principali di questo progetto, con Head Gear, Econet e LipSync. La Participant si occuperà della vendita dei diritti di distribuzione in Nord America, mentre la Cornerstone Films gestirà la vendita e la distribuzione in tutti gli altri territori. Alla Econet la distribuzione nell’Africa subsahariana.

(Tradotto dall'inglese)