WEMW e TSFF lanciano “This is IT”

27/10/2017 - Dopo quella dedicata ai documentari creativi, ecco la sezione work in progress per film prodotti o co-prodotti da società italiane, in palio il Laser Film Award

Dopo il successo ottenuto nelle scorse edizioni da Last Stop Trieste, sezione work in progress dedicata ai documentari creativi, When East Meets West e Trieste Film Festival ampliano il proprio programma lanciando This is IT, una nuova sezione dedicata esclusivamente a lungometraggi di finzione in post-produzione prodotti o co-prodotti sia in quota maggioritaria che minoritaria da società di produzione italiane.

L’idea è quella di creare una vetrina unica dedicata al cinema indipendente di qualità dove i team selezionati avranno la possibilità di presentare il proprio progetto e mostrare dieci minuti del loro film ad un esclusivo panel di più di 40 sales agents, programmatori di festival e buyers internazionali. This is IT selezionerà fino a 5 lungometraggi di finzione e una giuria internazionale assegnerà il Laser Film Award, premio speciale di post-produzione video consistente nella realizzazione della color correction di un film (40 ore di lavoro, tecnico compreso) come sponsorship in kind del valore commerciale di circa 10.000 euro.

Tutte le domande devono essere presentate dal produttore/co-produttore italiano e devono comprendere: il modulo online debitamente compilato assieme a materiale video non inferiore ai 10 minuti. Per inviare la propria candidatura e il materiale richiesto, occorre creare un account personale e riempire il modulo online seguendo questo link. La scadenza è prevista per il 7 dicembre 2017 e i risultati della selezione verranno comunicati entro il 22 dicembre 2017.

Grazie alla partnership con Milano Film Network (MFN), tutti i progetti che faranno domanda a L'Atelier MFN 2017 e a This is IT entro il 13 novembre verranno condivisi e presi in considerazione da entrambi i comitati di selezione. L’obiettivo è quello di offrire una duplice opportunità ai produttori italiani, aumentando le possibilità di individuare partner distributivi sia a livello nazionale che internazionale. Inoltre, uno dei progetti finalisti di L'Atelier MFN 2017 sarà selezionato da WEMW e TSFF e presentato a This is IT il prossimo gennaio. This is IT si terrà infatti il 23 gennaio 2018 nell’ambito del Trieste Film Festival/ When East Meets West.

Potete trovare le linee guida complete e info dettagliate sulle modalità di partecipazione su www.wemw.it o www.triestefilmfestival.it. Per ulteriori informazioni scrivere una mail a thisisit@alpeadriacinema.it