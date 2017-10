Valérie Massadian e Inês Oliveira premiate al DocLisboa

di Vitor Pinto

30/10/2017 - Tra gli altri vincitori figurano l’artista diventata regista Filipa César e molte altre registe

La 15a edizione del DocLisboa si è conclusa ieri con una serie di premi che sono andati a film di registe appartenenti a varie sezioni del festival

Il primo premio della Competizione Internazionale se lo è aggiudicato Valérie Massadian con la coproduzione franco-portoghese Milla . Precedentemente premiato a Locarno, nella sezione Registi del presente, Milla è una docufiction, alla cui coproduzione ha partecipato la Terratreme Filmes, con base a Lisbona, che racconta la storia di una ragazza di 17 anni che diventa madre.

La regista portoghese Inês Oliveira ha ottenuto il primo premio della Competizione Nazionale con Vira Chudnenko. Questo corto documentario è tratto da una storia vera, quella di una donna russa uccisa da quattro rottweiler.

Altra regista premiata è la portoghese di nascita, ma residente a Berlino, Filipa César, che quest’anno ha goduto delle luci della ribalta al DocLisboa. Il suo film franco-portoghese Spell Reel ha ottenuto una Menzione speciale dalla giuria internazionale e il Premio Josè Saramago. Il film è realizzato con immagini d’archivio della guerra d’indipendenza in Guinea Bissau. Il film mostra la nascita del cinema in Guinea come parte dell’ideologia anticolonialista di Amílcar Cabral, il leader della liberazione assassinato nel 1973.

Tra le altre, anche Selma Doborac, con Those Shocking Shaking Days, e Madalena Rebelo, con Pesar, hanno ricevuto dei riconoscimenti.

Ecco la lista completa dei premiati:

Competizione Internazionale

Premio Città di Lisbona per il miglior film

Milla - Valérie Massadian (Francia/Portogallo)



Premio della Società degli autori portoghesi

Why Is Difficult to Make Films in Kurdistan - Ebrû Avci (Turchia)



Premio del quotidiano Público/ Premio MUBI come miglior cortometraggio (massimo 40 minuti)

Saule Marceau - Juliette Achard (Francia/Belgio)

Menzione speciale

Spell Reel - Filipa César (Portogallo/Francia)

Competizione Nazionale

Premio Íngreme per il miglior film

Vira Chudnenko - Inês Oliveira (Portogallo)

Premio Talento Emergente/ Premio TVCine Channel per il miglior lungometraggio

Those Shocking Shaking Days - Selma Doborac (Austria/Bosnia-Erzegovina)



Premio Kino Sound Studio

À Tarde - Pedro Florêncio (Portogallo)

Premio del Pubblico/ Premio RTP come miglior film

Dialogues or How Theatre and Opera Combined to Create a Show About the Death of Sixteen Carmelites and Fear - Catarina Neves (Portogallo)

Premio Etic Schools

I Don’t Belong Here - Paulo Abreu (Portogallo)



Competizione Cross-Sector



Premio Practice, Tradition and Heritage

Martírio - Vincent Carelli (Brasile)

Menzione speciale

Medronho todos os dias - Sílvia Coelho, Paulo Raposo (Portogallo)

Premio José Saramago



Spell Reel - Filipa César



Competizione Green Years



Premio FAMU

Norley and Norlen - Flávio Ferreira (Cuba/Portogallo/Spagna)



Premio speciale Walla Collective

Pesar - Madalena Rebelo (Portogallo)



Miglior regista

John 746 - Ana Vijdea (Portogallo)

Premio Walla Collective per il miglior film Work in Progress - Arché

Silvia - Maria Silvia Esteve (Portogallo)

Premio Centro Arte Contemporanea per il miglior progetto in realizzazione - Arché

Folha 84 - Catarina Mourão (Portogallo)

(Tradotto dall'inglese)