The Nile Hilton Incident vince la Spiga d’Oro

30/10/2017 - Il film dello svedese Tarik Saleh si è aggiudicato il primo premio della 62a edizione della Semana de Cine de Valladolid, oltre ai premi di miglior regia e sceneggiatura

Sabato scorso, 28 ottobre, si è chiusa l’edizione numero 60 della Seminci - Semana Internacional de Cine de Valladolid, con la cerimonia di consegna dei premi, dove il film coprodotto da Svezia, Marocco, Germania e Danimarca The Nile Hilton Incident si è aggiudicato tre dei premi principali: la Spiga d’Oro al miglior lungometraggio della sezione ufficiale, il premio Ribera del Duero al miglior regista (Tarik Saleh) e il Miguel Delibes alla miglior sceneggiatura. Anche un altro film, stavolta americano, The Rider, ha ottenuto tre riconoscimenti: Spiga d’Argento, premio Pilar Miró al miglior regista esordiente (Chloé Zhao) e miglior attore per il suo protagonista, Brady Jandreau.

Il resto dei premi della sezione ufficiale sono andati a: Laetitia Dosch, protagonista di Jeune femme , opera prima della regista francese Léonor Serraille, e Agnieszka Mandat-Grabka, per il suo ruolo in Spoor della regista polacca Agnieszka Holland, che condividono quello della miglior attrice; il trofeo alla miglior fotografía è stato assegnato ad Ágnes Pákózdi per il suo lavoro nella produzione svizzero-georgianaI Am Truly a Drop of Sun on Earth ; e la giuria ha concesso una menzione speciale a Human Flow , documentario diretto da Ai Weiwei.

Nella sezione Punto de Encuentro, ha trionfato il lungometraggio Filthy , coproduzione tra Repubblica Ceca e Slovacchia, debutto della regista slovacca Tereza Nvotová. E nella sezione documentaria Tiempo de Historia, il Primo Premio è andato a La libertad del diablo, del messicano Everardo González, mentre il secondo premio è stato attribuito a Dina, produzione statunitense diretta da Dan Sickles e Antonio Santini. La giuria ha anche concesso una menzione speciale a Motherland (Bayang ina mo), produzione di Stati Uniti e Filippine diretta da Ramona S. Díaz. E nella sezione DOC España è stato assegnato il premio a Verabredung, di Maider Oleag, con una menzione speciale a Singled [Out] di Mariona Guiu e Ariadna Relea.

Il palmarès della Seminci 2017:

Sezione ufficiale

Spiga d’Oro al miglior film

The Nile Hilton Incident - Tarik Saleh (Svezia/Germania/Danimarca/Marocco)

Spiga d’Argento

The Rider - Chloé Zhao (Stati Uniti)

Premio Ribera del Duero al miglior regista

Tarik Saleh - The Nile Hilton Incident

Premio Pilar Miró al miglior regista esordiente

Chloé Zhao - The Rider

Premio alla miglior attrice

Laetitia Dosch - Jeune femme (Francia)

Agnieszka Mandat-Grabka - Spoor (Polonia/Germania/Repubblica Ceca/Svezia/Slovacchia)

Premio al miglior attore

Brady Jandreau - The Rider

Premio Miguel Delibes alla miglior sceneggiatura

The Nile Hilton Incident - Tarik Saleh

Premio alla miglior fotografia

Ágnes Pákózdi - I Am Truly a Drop of Sun on Earth (Svizzera/Georgia)

Menzione speciale

Human Flow - Ai Weiwei (Germania/Stati Uniti)

Premio del pubblico

The Insult - Ziad Doueiri (Libano/Francia/Stati Uniti/Belgio/Cipro)

Sezione Punto de encuentro

Miglior film

Filthy - Tereza Nvotová (Repubblica Ceca/Slovacchia)

Sezione Tiempo de Historia

Primo Premio

La libertad del diablo - Everardo González (Messico)

Secondo premio

Dina - Dan Sickles e Antonio Santini (Stati Uniti)

Menzione speciale

Motherland (Bayang ina mo) - Ramona S. Díaz (Stati Uniti/Filippine)

Sezione DOC España

Miglior film

Verabredung - Maider Oleag

Menzione speciale

Singled [Out] - Mariona Guiu e Ariadna Relea

