Virginie Efira e Kacey Mottet-Klein in sala con Continuer di Joachim Lafosse

di Aurore Engelen

30/10/2017 - Il regista belga inizia questo lunedì in Marocco le riprese del suo ottavo lungometraggio, un adattamento del romanzo di Laurent Mauvignier

Questo lunedì avranno inizio in Marocco le riprese dell'ottavo lungometraggio del regista belga, Joachim Lafosse. Continuer è un adattamento del romanzo di Laurent Mauvignier, con Virginie Efira (Pris de court , Victoria ) e Kacey Mottet-Klein (Quando hai 17 anni , Keeper ) nei ruoli principali.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Dopo L’Economie du Couple (2016), selezionato per la Quinzaine des Réalisateurs, Joachim Lafosse si prova per la prima volta in un adattamento, tratto dal romanzo Continuer di Laurent Mauvignier (pubblicato con Editions de Minuit). È anche la prima volta che collabora con la sua connazionale Virginie Efira ed è stato l'autore stesso del romanzo a presentarli, sapendo che sia il regista che l'attrice pensavano a un adattamento del suo romanzo.

Il film segue il percorso di Sybille, madre divorziata, che rifiuta di accettare che suo figlio di 18 anni affondi nella violenza. Vittima dei suoi stessi demoni passati e presenti, la donna decide di portare Samuel a fare un lungo viaggio in Kirghizistan. In compagnia solo di due cavalli, madre e figlio partono per un'avventura in cui dovranno affrontare i pericoli e le sorprese di una natura spettacolare, tanto ostile quanto magnifica. Oltre gli incontri con gli abitanti del luogo, questo viaggio offrirà l'occasione per un inevitabile faccia a faccia...

Continuer è sostenuto da Versus Production e coprodotto da Les Films du Worso, RTBF, VOO e Be TV, con la partecipazione di Canal+, Ciné+ e con l'aiuto del Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, del Centre national du cinéma et de l’image animée, del Tax Shelter, di Eurimages e della Regione Vallonia.

Il film sarà distribuito nel Benelux da O’Brother Distribution nel corso del 2018 e da Le Pacte in Francia, che assicurerà anche le vendite internazionali.

(Tradotto dal francese)