Il Cork Film Festival svela la lista dei film in corsa

di Davide Abbatescianni

31/10/2017 - La 62a edizione del più longevo festival cinematografico irlandese è pronta per partire il 10 novembre

Il Cork Film Festival, evento che ogni anno è atteso con grande entusiasmo, ha finalmente annunciato i film, più di 200, che verranno proiettati nell’arco di 10 giorni.

Quest’anno, il festival si svolgerà tra il 10 e il 19 novembre in tre prestigiose location, ovvero l’Everyman Theathre, il Triskel Christchurch Arts Centre e lo storico Gate Cinema. Si aprirà con la proiezione speciale del film, diretto da Baharat Nalluri, The Man Who Invented Christmas con Dan Stevens, Christopher Plummer e Jonathan Pryce.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Chiuderà l’edizione di quest’anno il film fantascientifico on the road Downsizing, diretto da Alexander Payne e interpretato da Matt Damon e Kristen Wiig.

Il programma del festival prevede 115 lungometraggi e 116 cortometraggi provenienti da più di 50 Paesi. Le proiezioni sono divise in sette categorie: Film d’Archivio, Film per la Famiglia, Lungometraggi, Film Irlandesi, Cortometraggi e Film dal Mondo. Dopo il recente successo dell’IndieCork Film Festival, Cork è pronta ad accogliere un altro evento cinematografico di rilievo: secondo le statistiche fornite dal quotidiano nazionale The Irish Times, l’economia locale dovrebbe beneficiare dell’ingresso di 2,5 milioni di euro grazie all’edizione di quest’anno e più di 6.000 persone sarebbero attese per le proiezioni.

“Questo è davvero un festival per tutti, un’occasione per mettersi alla prova, trovare ispirazione, sorprendersi e divertirsi. A partire dai nostri Industry Days, passando per i programmi Family e School, questi dieci giorni offrono al pubblico l’opportunità di assistere a film che non sarebbero altrimenti disponibili sul grande schermo a Cork”, afferma Fiona Clark, produttrice e direttore generale del Cork Film Festival. In questa edizione, sotto i riflettori ci saranno The Square di Ruben Östlund, Michael Inside di Frank Berry, The Lodgers di Brian O'Malley e il documentario di Eugene Jarecky Promised Land.

Il Cork Film Festival è un evento che può contare su molti finanziatori, come l’Arts Council, il Cork City Council, il programma Europa Creativa dell’Unione Europea, la Broadcasting Authority d’Irlanda e l’Irish Film Board.

Per ulteriori informazioni, il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito corkfilmfest.org.

(Tradotto dall'inglese)