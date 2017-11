Riprese in vista per Territoires di David Oelhoffen

di Fabien Lemercier

02/11/2017 - Nel cast, Matthias Schoenaerts, Reda Kateb, Adel Bencherif e Fianso. Una produzione One World Films venduta da Bac Films

Primo ciak il 27 novembre per Territoires, terzo lungometraggio di David Oelhoffen, dopo Nos retrouvailles (scoperto alla Settimana della critica di Cannes nel 2007) e Loin des hommes (in concorso a Venezia nel 2014). Nel cast figurano il belga Matthias Schoenaerts (Magritte 2012 come miglior attore per Bullhead , César 2013 come miglior promessa maschile per Un sapore di ruggine e ossa , apprezzato soprattutto in Maryland e attualmente nelle sale con Le Fidèle ) e Reda Kateb (che torna a collaborare col regista dopo Loin des hommes; César 2015 come miglior attore non protagonista per Hippocrate e recentemente protagonista di Django ).

Accanto a loro, Adel Bencherif (nominato al César 2010 come miglior promessa maschile per Il profeta ; notato anche in Bodybuilder e Rock the Casbah ), il rapper Fianso (dal suo vero nome, Sofiane Zermani), Nicolas Giraud (Voir la mer , Les gardiennes ), Sabrina Ouazani (nominata al César 2005 come miglior promessa femminile per La schivata , applaudita soprattutto in Il passato e in Qu’Allah bénisse la France ), Gwendolyne Gourvenec (nelle sale con Le petit Spirou ), Marc Barbé (La vie en rose , Laissez bronzer les cadavres ) e Yann Goven (Mon Roi – Il mio re ).

Scritta da David Oelhoffen (nominato al César 2016 per il miglior adattamento con SK1 ) e Jeanne Aptekman, la sceneggiatura è incentrata su Driss e Manuel che sono cresciuti nella stessa città. Una città in cui il senso di appartenenza al territorio è molto più forte che il senso di appartenenza a un paese, a una nazione o a una cultura... Manuel ha assimilato questa appartenenza. Ne ha anche tratto profitto. Ha costruito se stesso su di essa. Driss, da parte sua, l'ha evitata. L'uno e l'altro si confronteranno con le conseguenze delle loro scelte. Perché per ognuno di loro, c'è un prezzo da pagare...

Prodotto da Marc du Pontavice e Margaux Balsan per One World Films (già partner del regista per Loin des hommes), Territoires sarà coprodotto da Bac Films (che gestirà anche la distribuzione francese e le vendite internazionali) e dai belgi di Versus Production, con il sostegno dell'OCS, della Regione Ile-de-France e di Sofica SofiTVciné e Cofimage. I 37 giorni di riprese si svolgeranno dal 27 novembre al 25 gennaio a Parigi e nella regione parigina.

(Tradotto dal francese)