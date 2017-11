Lola+Jeremy, un omaggio a Gondry

di Camillo De Marco

02/11/2017 - Nelle sale italiane il 9 novembre, distribuito da Sun Film Group, l’opera prima della regista francese July Hygreck attinge a cultura pop, fumetti, citazioni cinematografiche

Uscirà nelle sale italiane il 9 novembre, distribuito da Sun Film Group, Lola+Jeremy, opera prima della regista francese July Hygreck, presentato nella sezione Kino Panorama di Alice Nella Città alla Festa del Cinema di Roma. Il titolo originale francese è Blockbuster e vedendo il fim si comprende il perché. Il film è una Co-produzione italo-francese tra Rosebud Entertainment Pictures e Virginie Films per la Francia e Sun Film s.r.l., Hermes Film s.r.l., Polifemo s.r.l. per l’Italia. I protagonisti del titolo italiano sono Charlotte Gabri, interprete di Estelle nella saga Babysitting e Syrus Shahidi. Particolare di un certo appeal sono i tre piccoli camei nel film, quello del regista Michel Gondry il batterista Manu Katché, per anni al fianco di Peter Gabriel, e il rapper Youssoupha, che interpretano se stessi.

La storia è piuttosto “à la Gondry”: Jeremy, 27 anni, è un graphic designer e con il suo amico Mathias gestisce l'agenzia Cercasi alibi disperatamente per creare finti alibi tramite fatture, ricevute e scontrini per i fidanzati fedifraghi. Lola, 25 anni, lavora in un negozio di fumetti ed è appassionata di supereroi e dei film appunto di Michel Gondry, in particolare Se mi lasci ti cancello che la ragazza non si stanca mai di rivedere. Il film comincia con le immagini video dei due: Lola e Jeremy hanno infatti deciso di riprendere ogni momento della loro storia d'amore, per creare una sorta di video-diario giornaliero da riguardare dieci anni dopo.

Ma la troppa curiosità può essere pericolosa. Rivedendo i video girati Lola ne scopre uno precedente non resiste e si mette a guardarli subito da sola. Video dopo video, ne trova uno che non avrebbe dovuto vedere: Jeremy e i suoi amici stanno parlando di un progetto che deve coinvolgere una ragazza qualsiasi da abbordare e che sia d’accordo a girare un video diario che sembri quello di una coppia di innamorati. Ferita, Lola molla Jeremy. In realtà il diario doveva essere mostrare al padre in fin di vita in ospedale. Il giovane, disperato, pensa di mettere insieme un gruppo di bizzarri supereroi che rapiscono personaggi famosi. Il riscatto sarà Lola.

Cultura pop, fumetti, citazioni cinematografiche e social network sono usati a piene mani in questa opera dedicata ad un range che va dagli adolescenti ai trentenni e il cui progetto è partito da un finanziamento partecipativo sulla piattaforma KissKissBankBank. Per questo film la regista ha parlato di influenze da parte di Final Cut di Dominic Anciano e Ray Burdis (con Jude Law), ovviamente Se mi lasci ti cancello di Michel Gondry, 500 giorni insieme di Marc Webb, Le Bal des actrices di Maïwenn e 2 giorni a Parigi di Julie Delpy. July Hygreck passa dal volutamente “sporco” del video diario (una sorta di “found-footage” caro ai film horror) alla pulizia stilistica della “vita reale”, con richiami ad un cinema più classico attraverso una leggera sgranatura che simula un film girato in pellicola.