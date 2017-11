Lady Macbeth guida le nomination BIFA con 15 candidature

di Kaleem Aftab

03/11/2017 - Tredici nomination per I Am Not a Witch di Rungano Nyoni e per The Death of Stalin di Armando Iannucci

Lady Macbeth, il film d’esordio di William Oldroyd, ha ricevuto ben 15 candidature, tra cui quella per il Miglior film britannico indipendente, nell’ambito dei British Independent Film Awards, che si terranno il 10 dicembre. Tredici candidature a testa per gli altri due candidati al Miglior film indipendente britannico, I Am Not a Witch di Rungano Nyoni e The Death of Stalin di Armando Iannucci, mentre gli altri due nominati della categoria, God’s Own Country di Francis Lee e Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh hanno ricevuto entrambi 11 nomination. Questi cinque film saranno in lizza anche per le categorie Miglior sceneggiatura e Miglior regista.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

La British Independent Film Board ha espresso il suo apprezzamento per la serie di volti nuovi che sono stati candidati affermando: “È molto incoraggiante vedere tanti nuovi filmmaker lavorare in maniera così dinamica. Per questo, penso che il cinema britannico possa avere un futuro roseo. Siamo orgogliosi di essere pienamente coinvolti in questo processo celebrando questi magnifici film”.

Nel complesso, sono stati nominati 35 film britannici nelle varie categorie in occasione della 20a edizione della manifestazione. Il solo premio aperto a pellicole non britanniche è il Premio per il miglior film internazionale indipendente, per il quale i candidati sono: The Florida Project, Get Out, I Am Not Your Negro , Loveless eThe Square . Andrà a Vanessa Redgrave il Premio Richard Harry, per gratificare il suo magnifico lavoro all’interno dell’industria cinematografica britannica.

Ecco la lista completa dei candidati ai BIFA 2017:

Miglior film britannico indipendente

The Death of Stalin - Armando Iannucci

God’s Own Country - Francis Lee

I Am Not a Witch - Rungano Nyoni

Lady Macbeth - William Oldroyd

Tre manifesti a Ebbing, Missouri - Martin McDonagh

Miglior film internazionale indipendente

The Florida Project - Sean Baker (Stati Uniti)

Scappa- Get Out - Jordan Peele (Stati Uniti)

I Am Not Your Negro - Raoul Peck (Francia/Stati Uniti/Belgio/Svizzera)

Loveless - Andrey Zvyaginstev (Russia/Francia/Germania/Belgio)

The Square - Ruben Östlund (Svezia/Germania/Francia/Danimarca/Stati Uniti)

Miglior regista

Armando Iannucci - The Death of Stalin

France Less - God’s Own Country

Martin McDonagh - Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Rungano Nyoni - I Am Not a Witch

William Oldroyd - Lady Macbeth

Miglior sceneggiatura

Alice Birch - Lady Macbeth

Armando Iannucci, David Schneider, Ian Martin - The Death of Stalin

Francis Lee - God’s Own Country

Martin McDonagh - Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Rungano Nyoni - I Am Not a Witch

Miglior attrice

Emily Beecham - Daphne

Frances McDormand - Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Margaret Mulubwa - I Am Not a Witch

Florence Pugh - Lady Macbeth

Ruth Wilson - Dark River

Miglior attrice

Jamie Bell - Film Stars Don’t Die in Liverpool

Paddy Considine - Journeyman

Johnny Harris - Jawbone

Josh O’Connor - God’s Own Country

Alec Secareanu - God’s Own Country

Miglior attrice non protagonista

Naomi Ackie - Lady Macbeth

Patricia Clarkson - The Party

Kelly Macdonald - Addio Christopher Robin

Andrea Riseborough - The Death of Stalin

Julie Walters - Film Stars Don’t Die in Liverpool

Miglior attore non protagonista

Simon Russell Beale - The Death of Stalin

Steve Buscemi - The Death of Stalin

Woody Harrelson - Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Ian Hart - God’s Own Country

Sam Rockwell - Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior attore/attrice esordiente

Naomi Ackie - Lady Macbeth

Harry Gilby - Just Charlie

Cosmo Jarvis - Lady Macbeth

Harry Michell - Chubby Funny

Lily Newmark - Pin Cushion

Premio Douglas Hickox al miglior regista esordiente

Deborah Haywood - Pin Cushion

Francis Lee - God’s Own Country

Thomas Napper - Jawbone

Rungano Nyoni - I Am Not a Witch

William Oldroyd - Lady Macbeth

Sceneggiatore esordiente

Alice Birch - Lady Macbeth

Gaby Chiappe - Their Finest

Johnny Harris - Jawbone

Francis Lee - God’s Own Country

Rungano Nyoni - I Am Not a Witch

Produttore rivelazione

Gavin Humphries - Pin Cushion

Emily Morgan - I Am Not a Witch

Brendan Mullin, Katy Jackson - Bad Day for the Cut

Fodhla Cronin O’Reilly - Lady Macbeth

Jack Tarling, Manon Ardisson - God’s Own Country

Premio Discovery

Even When I Fall - Sky Neal, Kate Mclarnon

Halfway - Ben Caird

In Another Life- Jason Wingard

Isolani - R Paul Wilson

My Pure Land - Sarmad Masud

Miglior documentario

Almost Heaven - Carol Salter

Half Way - Daisy-May Hudson

Kingdom of Us - Lucy Cohen

Uncle Howard - Aaron Brookner

Williams - Morgan Matthews

Miglior cortometraggio britannico

1745 - Gordon Napier, Morayo Akandé, John McKay

Fish Story - Charlie Lyne, Catherine Bray, Anthony Ing

The Entertainer - Jonathan Schey, Jodie Brown, Jun Bung Lee

Work - Aneil Karia, Scott O’Donnell

Wren Boys - Harry Lighton, John Fitzpatrick, Sorcha Bacon

Miglior fotografia

Ben Davis - Tre manifesti a Ebbing, Missouri

David Gallego - I Am Not a Witch

Tat Radcliffe - Jawbone

Thomas Riedelsheimer - Leaning into the Wind

Ari Wegner - Lady Macbeth

(Tradotto dall'inglese)