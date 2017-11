Marie Monge gira Joueurs

di Fabien Lemercier

03/11/2017 - Tahar Rahim e Stacy Martin sono protagonisti del primo lungometraggio della cineasta. Una produzione The Film che sarà venduta da Playtime

Il 25 ottobre, Marie Monge ha cominciato a girare il suo primo lungometraggio: Joueurs. Distintasi con Marseille La nuit (un film di 40 minuti candidato al César 2014 per il miglior cortometraggio), la regista ha formato un cast composto da Tahar Rahim (premio César 2010 come miglior attore con il film Il profeta e candidato al Lumière 2014 per il miglior attore con il film Grand Central , apprezzato anche in Il passato e, recentemente, in Le prix du succès ), Stacy Martin (scoperta in Nynphomaniac I e II , presente in Taj Mahal e Il mio Godard e che da poco ha finito di girare Amanda), Bruno Wolkowitch (della serie Les hommes de l’ombre), Karim Leklou (miglior attore al festival di Torino 2015 con Coup de chaud e al suo meglio in Voir du pays , Toril e Si tu voyais son coeur ) e Marie Denarnaud (Corpi impazienti, La Taularde , Plonger ).

Il film, scritto da Marie Monge e da Julien Guetta in collaborazione con Romain Compingt, racconta una storia d’amore e di dipendenza nell’universo delle bische parigine.

Prodotto da Michaël Gentile per la The Film con David Pierret come produttore associato, Joueurs (passato da Les Ateliers d’Angers) è stato pre-acquistato da Canal+ e Ciné+ e può contare sugli anticipi degli incassi del CNC e della regione Ile-de-France. Le riprese si svolgeranno fino al 20 dicembre, con Paul Guilhaume (Ava ) come direttore della fotografia. La distribuzione in Francia sarà gestita dalla Bac Films e le vendite dalla Playtime.

Attualmente, la The Film ha in post produzione il film Premières Vacances di Patrick Cassir (cast composto da Camille Chamoux, Jonathan Cohen, Jérémie Elkaïm e Vincent Dedienne Chamoux) e la sua filmografia comprende Due sotto il burqua di Sou Abadi, Come pietra paziente di Atiq Rahimi, Espion(s) di Nicolas Saada, Lolo- Giù le mani da mia madre e Le Skylab di Julie Delpy.

(Tradotto dal francese)