Tom Tykwer sarà il presidente del 68° Festival di Berlino

di Bénédicte Prot

06/11/2017 - Il regista tedesco di fama internazionale sarà il presidente della giuria che assegnerà l’Orso d’oro

Il regista e sceneggiatore tedesco Tom Tykwer, anche compositore delle colonne sonore di tutti i suoi film e produttore, è stato scelto per presiedere la giuria della 68a edizione del Festival di Berlino (15 - 25 febbraio 2018).

Tykwer è indubbiamente una delle firme del cinema tedesco più conosciute a livello internazionale, grazie al film Lola corre (1998) seguito da La principessa e il guerriero (2000). Ha girato il suo primo film in inglese, Heaven , la cui sceneggiatura è stata affidata a Krzysztof Kieślowski e interpretato da Cate Blanchett, nel 2002. Nel 2006, ha realizzato un episodio di Paris, je t’aime e l’adattamento del best-seller mondiale "Il profumo" di Patrick Süskind, Profumo - Storia di un assassinio , dopo di esso, ha fatto The International (2009), una parte di Germany 09 , Three (2010), che gli è valsa il Premio del cinema tedesco come miglior regista e, nel 2012, Cloud Atlas , girato insieme ai Wachowski. Nel 2006, ha diretto Tom Hanks nel film Aspettando il re .

Il regista originario di Wuppertal ha di recente deciso di dedicarsi anche alle serie televisive con Babylon Berlin e Sense8, la serie di Netflix degli autori della trilogia Matrix, per la quale ha composto alcune musiche. Dal 2004, è anche produttore per conto della società X Filme Creative Pool, fondata con Stefan Arndt, Wolfgang Becker e Dani Levy.

Secondo Dieter Kosslik, direttore del grande evento berlinese, “Tom Tykwer è uno dei registi tedeschi più celebri ed è un regista di fama internazionale. È stato in grado di mostrare il suo straordinario talento e la sua tensione verso l’innovazione in generi molto diversi tra loro".

Tykwer ha presentato sei film a Berlino: i cortometraggi Epilog e True, rispettivamente nel 2002 e nel 2004, il film collettivo Deutschland 09 e il documentario televisivo, anch’esso collettivo, Rosakinder (nel 2013), oltre a Heaven e a The International, i quali hanno entrambi aperto il festival (2009). “Il Festival di Berlino è il mio preferito, mi sento a casa. Un festival che mi ha sempre sostenuto fin dai miei inizi come regista. Con il festival condivido una storia grande e meravigliosa”, ha affermato commentando l’investitura come presidente della giuria.

(Tradotto dal francese)