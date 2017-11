Il LEFEST celebra la sua 11a edizione

di Vitor Pinto

06/11/2017 - Cinema, teatro e arti visive si mescolano al festival diretto da Paulo Branco

Il LEFEST festeggia quest’anno la sua 11a edizione dal 17 al 26 novembre. Fondato a Estoril, in passato il festival si svolgeva tra Lisbona e Estoril mentre adesso tra la capitale portoghese e il leggendario villaggio di Sintra. Sebbene la città ospitante sia cambiata in passato, tre peculiarità sono sempre rimaste al loro posto: il controverso direttore artistico Paulo Branco, il modo particolare con cui l’evento viene presentato, al confine tra cinema, teatro e arti visive, e la sua forza attrattiva nei confronti delle celebrità del Paese.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

L’edizione di quest’anno ripropone alcuni nomi presenti nelle edizioni precedenti: i registi David Cronenberg (presidente della giuria), Mathieu Amalric e Abel Ferrara e gli attori Willem Dafoe e Isabelle Huppert. Alla star francese, che è stata nominata per un Academy Award quest’anno per la sua performance in Elle , sarà dedicata una retrospettiva in omaggio alla sua prolifica carriera. Sarà anche presente all’apertura della mostra “Isabelle Huppert: Woman of Many Faces” al MU.SA (Museo delle Arti di Sintra) dove verranno esposte immagini di Robert Doisneau, Nan Goldin e molti altri fotografi.

Inoltre, il regista portoghese João Mário Grilo sarà protagonista di una retrospettiva che comprenderà il cortometraggio inedito Não Esquecerás (letteralmente “Non dimenticherai”).

Oltre alle star e alle retrospettive, il LEFEST rappresenta anche un’occasione per vedere molti film di grande successo le cui prime hanno avuto luogo nei migliori festival dell’anno. Alcuni dei titoli in questione non hanno ancora trovato un distributore in Portogallo, mentre per altri il festival rappresenterà una piattaforma promozionale per la loro diffusione nei cinema locali come per il film portoghese Damned Summer . Il film, con il quale Pedro Cabeleira ha debuttato, era stato scelto per il Locarno Film Festival e ora figura tra quelli in gara al LEFEST.

Oltre a Damned Summer, altri 12 film si contenderanno il primo premio del LEFEST, molti sono coproduzioni europee molto attese, ad esempio A Ciambra di Jonas Carpignano, Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino e The Guardians di Xavier Beauvois. Ci sono poi Cocote di Nelson Carlo De Los Santos, The Day After di Hang Sang-soo, How to Talk to Girls at Parties di John Cameron Mitchell, Devil’s Freedom di Everardo González, A man of integrity di Mohammad Rasouluf, Lucky di John Carroll Lynch, Frost di Sharunas Bartas, Closeness di Kantemir Balagov e Western di Valeska Grisebach.

Anche i film non in gara sono altrettanto accattivanti: La scelta di Barbara di Mathieu Amalric, Mektub, My Love: Canto Uno di Abdellatif Kechiche e The Square di Ruben Östlund, vincitore della Palma d’Oro, sono i titoli di spicco tra i 17 lungometraggi da non perdere. Gli altri film della sezione sono A Prayer Before Dawn di Jean-Stéphane Sauvaire, Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat di Sara Driver, The Captain di Robert Schwentke, First Reformed di Paul Schrader, I Love You, Daddy di Louis CK, It Comes at Night di Trey Edward Shults, Claire’s Camera di Hong Sang-soo, Last Flag Flying di Richard Linklater, Molly’s Game di Aaron Sorkin, Love for a Day di Philippe Garrel, C’est la vie - Prendila come viene di Olivier Nakache e Eric Toledano, Wonder Wheel di Woody Allen, On Body and Soul di Ildiko Enyedi e Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh.

(Tradotto dall'inglese)