Il meglio del cinema europeo a Les Arcs

di Fabien Lemercier

07/11/2017 - Il Festival del Cinema Europeo di Les Arcs ha reso noto il programma della sua ricca 9a edizione che si svolgerà dal 16 al 23 dicembre 2017

Diventato nel corso degli anni un appuntamento imperdibile per i professionisti della settima arte del Vecchio Continente, il Festival del Cinema Europeo di Les Arcs he svelato l’impressionante programma della 9a edizione.

I dieci lungometraggi (di cui 8 alla loro prima francese) in lizza per la Freccia di Cristallo 2017 saranno valutati da una giuria presieduta alla fine da Céline Sciamma (che sostituisce Andrea Arnold, che sta girando un film negli Stati Uniti) affiancata dalle attrici Clotilde Coureau e Natacha Réigner, dal regista ungherese Lázló Nemes e dal compositore russo Evgueni Galperine. La gara sarà caratterizzata da una perfetta parità perché il direttore artistico Frédéric Boyer ha deciso di inserire cinque titoli realizzati da donne: Nico 1988 dell’italiana Susanna Nicchiarelli (vincitrice di Orizzonti a Venezia), Mademoiselle Paradis dell’austriaca Barbara Albert (in gara a Toronto e a San Sebastian), La mauvaise réputation (What Will People Say) della norvegese Iram Haq (anch’esso scoperto a Toronto), la produzione olandese e polacca Beyond Words di Urszula Antoniak (in gara a San Sebastian) e Scary Mother della georgiana Ana Urushadze (miglior lungometraggio di debutto a Locarno). Contro di loro, Lean On Pete (presentato a Venezia) del britannico Andrew Haig, Le Capitaine del tedesco Robert Schwentke (premio speciale della giuria per la fotografia), Disappearance dell’olandese Boodewijn Koole (alla sua prima a Toronto), The Charmer del danese Milad Alami (che aveva fatto l’apertura della sezione New Directors a San Sebastian) e Arrhytmia del russo Boris Khlebnikov (premio come miglior attore a Karlovy Vary).

Tre film italiani faranno parte del programma “Playtime”: Brutti e cattivi di Cosimo Gomez, Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino e Il colore nascosto delle cose di Silvio Soldini. Ci saranno tre film francesi: La douleur di Emmanuel Finkiel, La fête est finie di Marie Garel Weiss e La surface de réparation di Cristophe Régin. Anche la Gran Bretagna contribuirà, con i suoi tre film: The Death of Stalin di Armando Iannucci, L’ora più buia di Joe Wright e The Escape di Dominic Savage).

La sezione “Hauteurs” permetterà di apprezzare Good Favour dell’irlandese Rebecca Daly, Life Guidance dell’austriaca Ruth Mader, Dopo la guerra dell’italiana Annarita Zambrano, Pororoca del rumeno Constantin Popescu, Cargo del belga Gilles Coulier, Chien del francese Samuel Benchetrit e Le ciel étoilé au dessus de ma tête del connazionale Ilan Klipper.

Quest’anno, il focus del festival sarà sulla Germania in quanto saranno 10 i titoli, comparsi negli ultimi anni, a essere proiettati (tra cui Freedom di Jan Speckenbach, Lomo-the Language of Many Others di Julia Langhof e Axolotl Overkill di Helene Hegemann).

La sezione documentari presenterà la prima francese di Marianne Faithfull, Fleur d’âme di Sandrine Bonnaire, Bobbi Jene della danese Elvira Lind, Ni juge, ni soumise del duo belga Jean Libon - Yves Hinant e French Waves di Julian Stark.

Il programma propone inoltre la sezione Snow Frayeurs (con Revenge della francese Coraline Fargeat, Euthanizer del finlandese Teemu Nikki e Four Hands del tedesco Oliver Kienle), la proiezione dei tre film finalisti del premio LUX del Parlamento europeo (120 battiti al minuto del francese Robin Campillo, Sámi Blood della svedese Amanda Kernell e Western della tedesca Valeska Grisebach), alcune sessioni speciali, un programma scolastico e una competizione per cortometraggi, la cui giuria sarà presieduta da Rémi Bezançon.

Inoltre, la norvegese Iram Haq riceverà il 4° premio Les Arcs - Donna Sisley del Cinema e il festival sarà teatro del laboratorio “Femme de Cinéma” (Donna del Cinema) con un seminario di Noémie Lvovsky.

Il tutto senza dimenticare gli eventi per i professionisti con l’Industry Village che riunirà circa 500 professionisti nell’ambito dei 20 progetti del Villaggio delle Coproduzioni (dal 16 al 19 novembre), dei 14 film del progetto Work In Progress (il 17 dicembre), del Village des Écoles e del Music Village Pro. Ci sarà anche il Vertice Distributori Esercenti (dal 19 al 23 dicembre, durante il quale verranno proiettati 13 lungometraggi e ci saranno anche dei laboratori) e gli Appuntamenti franco-tedeschi del cinema, guidati da UniFrance e German Films, in collaborazione con il CNC e la FFA, e che si svolgeranno dal 18 al 20 dicembre.

