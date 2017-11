Vladimir Borisov sta lavorando alla commedia Yatagan

di Stefan Dobroiu

13/11/2017 - La casa di produzione A Plus Film pensa di cominciare la produzione ad aprile

Il regista bulgaro Vladimir Borisov sta ultimando i preparativi del suo primo lungometraggio, Yatagan, una produzione di A Plus Films, che verrà girato in primavera. Il film dovrebbe essere pronto per la fine del 2018 per poi avere la sua prima mondiale nel primo trimestre del 2019.

La sceneggiatura, scritta da Hristo Hristov, racconta le vicissitudini di un ispettore dell’Agenzia Antiterroristica Bulgara che, temendo di essere licenziato, falsifica un rapporto facendo risultare un ragazzo innocente come il capo di una cellula terroristica chiamata Yatagan (che è anche il nome di una marca di vodka e dell’arma prediletta dai soldati ottomani). Quando la vittima viene arrestata, l’ispettore comincia a pentirsi per averlo ingiustamente messo nei guai e confessa tutto al ragazzo, la cui sorprendente reazione porterà i due a intraprendere avventure straordinarie.

Il budget per la realizzazione del film è intorno ai 550.000 euro. Il progetto ha ricevuto un sostegno di circa 180.000 euro dal Bulgarian National Film Center. Il produttore Christo Dermendjiev racconta a Cineuropa che Yagatan ha già trovato un partner macedone per la coproduzione, la Dream Factory, che si è aggiunta alla Balkan Film Market (leggi il nostro reportage), una casa di produzione serbo-albanese. La Dream Factory “sta mostrando moltissimo interesse per il progetto”, afferma Dermendjiev, il quale aggiunge che la sceneggiatura può adattarsi con facilità alle richieste dei produttori partner. Il cast del film è in fase di definizione mentre Nenad Boroevich è stato scelto come direttore della fotografia.

Il regista Borisov sottolinea come questo film non sia soltanto una commedia sul terrorismo, ma una satira a proposito di cosa le persone sono disposte a fare per guadagnare soldi. Borisov considera la commedia come “lo strumento migliore per parlare di cose serie a un vasto pubblico”. Ha poi detto che, sebbene la sceneggiatura possa sembrare di fantasia, molto è stato creato ispirandosi alla realtà. “Credo che Yatagan possa non solo far ridere, ma anche far pensare”, sostiene.

(Tradotto dall'inglese)