La quinta edizione del Bosphorus Film Festival svela il suo programma

di Michael Traman

08/11/2017 - Saranno proiettati anche film europei nell’ambito della Competizione internazionale della rassegna turca

La città di Istanbul è pronta per accogliere la quinta edizione dell’International Bosphorus Film Festival. Un evento dove gli appassionati di cinema potranno assistere a produzioni nuove di zecca e a celebri capolavori. L’edizione di quest’anno si svolgerà dal 17 al 26 novembre.

I film, tutti alla loro prima in Turchia, parteciperanno a sei diverse competizioni, tutte con una sezione nazionale e una internazionale. I lungometraggi saranno solo film di finzione mentre nella sezione cortometraggi saranno presenti anche dei documentari.

La regista bosniaca Aida Begic (Buon anno, Sarajevo ) presiederà la giuria internazionale mentre per quella della Competizione nazionale è stato scelto Derviş Zaim, celebre regista turco-cipriota.

I film europei in lizza per i prestigiosi premi della Competizione internazionale sono A Violent Life di Thierry de Peretti, Khibula di George Ovashvili, Easy di Andrea Magnani, Rifle di Davi Pretto, Marița di Cristi Iftime e Kharms di Ivan Bolotnikov.

Sheikh Jackson, film candidato all’Oscar egiziano, di Amr Salam e Beyond the Clouds di Majid Majjidi, il quale parteciperà alla proiezione insieme al suo compositore premio Oscar AR Rahman e al suo produttore Parviz Shahbazi, sono due film non europei che attireranno sicuramente l’attenzione del pubblico. Allo stesso tempo, otto film tenteranno di aggiudicarsi i sette premi della Competizione nazionale.

Un bel gruppo di ospiti d’onore internazionali arricchirà l’evento. Sarà reso omaggio a Béla Tarr con una retrospettiva. Il regista bulgaro condurrà un seminario di cui potranno beneficiare tutti i cinefili presenti. Un altro seminario sarà tenuto da Bobby Roth, un regista il cui nome è legato a serie TV di successo come Lost, Prison Break, Miami Vice, Grey’s Anatomy e Fringe.

Infine, il Bosphorus Film Lab, è questo il nuovo nome assegnato alla sezione industry, permetterà agli sceneggiatori, ai registi e ai produttori dei progetti selezionati, che competeranno per vari premi, di partecipare a laboratori incentrati su vari aspetti della realizzazione di un film. Laboratori che saranno curati dal noto consulente dell’industria cinematografica Hayet Benkara (19-23 novembre).

(Tradotto dall'inglese)