Il cinema europeo si prepara per il Cairo International Film Festival

di Michael Traman

09/11/2017 - L’Egitto sarà presto sotto i riflettori dei cinefili e dei professionisti del settore. La capitale ospiterà la 39° edizione del Festival, dove molti film Europei saranno in lizza per vari premi

Il cinema del Vecchio Continente ricoprirà un ruolo di spicco in occasione della 39a edizione del Cairo International Film Festival, che si terrà dal 21 al 30 novembre. L’edizione di quest’anno presenterà 175 film provenienti da 53 Paesi. Saranno 10 i film provenienti dall’Australia, l’ospite d’onore. La star egiziana Yousra sarà il presidente onorario.

Tra quelli che saranno presenti al festival, troviamo sette film europei candidati al prestigioso Oscar come Miglior Film in Lingua Straniera: In the Fade di Fatih Akin (Germania/Francia), The Fixer di Adrian Sitaru (Romania/Francia), Amerika Square di Yannis Sakaridis (Grecia/Regno Unito/Germania), Men Don't Cry di Alen Drljevic (Bosnia Erzegovina/Croazia/Slovenia/Germania), Quit Staring at My Plate di Hana Jusic (Croazia/Danimarca), Requiem for Mrs. J. di Bojan Vuletic (Serbia/Macedonia/Bulgaria/Francia/Russia) e Unwanted di Edon Rizvanolli (Kosovo e Paesi Bassi).

Al contempo, sei film europei cercheranno di aggiudicarsi il primo premio della Competizione internazionale ufficiale: Fortunata di Sergio Castellitto (Italia), A Season in France di Mahamat-Saleh Haroun (Francia/Ciad), Insyriated di Philippe Van Leeuw (Belgio/Francia/Libano), Out di György Kristóf (Slovacchia/Repubblica Ceca/Ungheria/Francia/Lettonia), Nina di Juraj Lehotský (Slovacchia/Repubblica Ceca) e L'intrusa di Leonardo di Costanzo (Italia/Svizzera/Francia).

I titoli europei non in gara che spiccano su tutti sono: Return to Montauk di Volker Schlöndorff (Germania/Francia/Regno Unito/Irlanda), Sea Sorrow di Vanessa Redgrave (Regno Unito) e Birds Are Singing in Kigali (Polonia) di Joanna Kos-Krauze e del suo defunto marito Krzysztof Krauze, deceduto prima del completamento del film.

Parallelamente alla competizione ufficiale, ci saranno tre programmi: Cinema of Tomorrow (competizione internazionale per cortometraggi), il programma AFAC (una competizione per film arabi) e la Critic’s Week. Inoltre, la manifestazione prevede tre seminari: la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” (25 novembre), “La crisi della cinematografia egiziana” (26 novembre) e “Netflix e il futuro della distribuzione cinematografica (27 novembre).

Moltissimi tra registi e attori introdurranno di persona i loro film al pubblico.

(Tradotto dall'inglese)