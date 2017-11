A fábrica de nada vince il Giraldillo d’Oro

di Alfonso Rivera

13/11/2017 - Il massimo riconoscimento della 14a edizione del Festival del Cinema Europeo della capitale andalusa vola in Portogallo, che ha prodotto questo acclamato film politico

La Sezione ufficiale del 14º Festival del Cinema Europeo di Siviglia ha assegnato il suo premio più importante, il Giraldillo d’Oro, sabato scorso 11 novembre, al film portoghese A fábrica de nada : 177 minuti diretti da Pedro Pinho (Lisbona, 1977) che sono “un esempio rivoluzionario di cinema politico che svela le trappole del capitalismo e formula la parola e il canto insieme ai lavoratori”, come lo descrive Javier H. Estrada, responsabile della programmazione, nel catalogo della manifestazione.

Il gran premio della giuria è andato invece alla produzione tra Germania, Bulgaria e Austria Western di Valeska Grisebach, mentre un’altra coproduzione (tra Spagna, Argentina, Brasile, Francia, Messico, Olanda e Portogallo) diretta da una donna, Zama di Lucrecia Martel, ha ottenuto una menzione speciale. L’attore francese Mathieu Amalric, che ha presentato a Siviglia il suo ultimo film, Barbara , è stato riconosciuto come miglior regista della manifestazione, mentre il suo connazionale Thierry de Peretti ha ricevuto il premio alla miglior sceneggiatura per Une vie violente .

Riguardo alle interpretazioni, hanno vinto la giovane italiana Selene Caramazza – miglior attrice per Cuori puri – e il giovanissimo Pio Amato, miglior attore per la sua performance in A Ciambra (Italia/Francia/Germania/Svezia/Brasile/Stati Uniti). Il trofeo della miglior fotografia è andato a Maria Von Hausswolff, del film Winter Brothers (Danimarca/Islanda).

Nelle altre sezioni, spicca il premio a Niñato , primo lungometraggio dello spagnolo Adrián Orr, vincitore in Las Nuevas Olas; mentre il premio speciale di questa categoria è condiviso dal film francese Les Garçons sauvages , di Bertrand Mandico, e il britannico Pin Cushion , diretto da Deborah Haywood. Nella sua sottosezione No Ficción ha vinto il turco Distant Constellation, di Shevaun Mizrahi, e un habitué della manifestazione sivigliana, il madrileno Pablo Llorca, ha trionfato in Resistencias con il suo ultimo film: Ternura y la tercera persona.

Il palmarés:

Sezione ufficiale

Giraldillo d’Oro al Miglior film

A fábrica de nada - Pedro Pinho (Portogallo)

Gran Premio della Giuria

Western - Valeska Grisebach (Germania/Bulgaria/Austria)

Menzione Speciale della Giuria

Zama - Lucrecia Martel (Spagna/Argentina/Brasile/Francia/Messico/Olanda/Portogallo/Libano/Stati Uniti)

Premio alla Miglior regia

Barbara - Mathieu Amalric (Francia)

Premio alla Miglior sceneggiatura

Une vie violente - Thierry de Peretti (Francia)

Premio alla Miglior attrice

Selene Caramazza - Cuori puri (Italia)

Premio al Miglior attore

Pio Amato - A Ciambra (Italia/Francia/Germania/Svezia/Brasile/Stati Uniti)

Premio alla Miglior direzione della fotografia

Maria Von Hausswolff - Winter Brothers (Danimarca/Islanda)

Sezione Las Nuevas Olas

Premio al Miglior film

Niñato - Adrián Orr (Spagna)

Premio Speciale Las Nuevas Olas (ex aequo)

Les Garçons sauvages - Bertrand Mandico (Francia)

Pin Cushion - Deborah Haywood (Gran Bretagna)

Premio Las Nuevas Olas No Ficción

Distant Constellation - Shevaun Mizhari (Stati Uniti/Paesi Bassi/Turchia)

Sezione Resistencias

Premio al Miglior film

Ternura y la tercera persona - Pablo Llorca (Spagna)

Altri premi

Premio DELUXE

El mar nos mira de lejos - Manuel Muñoz Rivas (Spagna/Paesi Bassi)

Gran Premio del Pubblico

Insyriated - Philippe Van Leeuw (Belgio/Francia/Libano)

Premio Eurimages alla Miglior co-produzione europea

L’intrusa - Leonardo di Costanzo (Italia/Svizzera/Francia)

Premio ASECAN al Miglior film della sezione ufficiale

Tierra firme - Carlos Marqués-Marcet (Spagna/Gran Bretagna)

Premio CICAE Miglior opera prima

Tierra de Dios - Francis Lee (Gran Bretagna)

IV Premio Ocaña a la Libertad

Mr Gay Syria - Ayse Toprak (Turchia/Francia/Germania)

