The Line trionfa ad Arras

di Fabien Lemercier

13/11/2017 - Atlante d'Oro per il film di Peter Bebjak. Atlante d'argento e premio del pubblico per Zagros. Boris Khlebnikov e Hanna Slak premiati agli Arras Days

Presieduta da Christian Carion, la giuria della competizione del 18° Arras Film Festival ha assegnato l'Atlante d'Oro - Gran Premio della Giuria a The Line dello slovacco Peter Bebjak. Candidato del suo paese nella corsa al prossimo Oscar del miglior film straniero, questo lungometraggio svelato a Karlovy Vary (dove si era aggiudicato il premio della regia) che si immerge sotto forma di thriller nell’universo dei trafficanti al confine tra Slovacchia e Ucraina, è stato premiato ad Arras anche dalla giuria Giovani. Prodotto da Wandal Production, The Line è venduto nel mondo dagli inglesi di Film Republic.

L'Atlante d'Argento alla miglior regia è stato attribuito alla coproduzione turco-belga Zagros di Sahim Omar Kalifa, che ha ottenuto anche il premio del pubblico.

La giuria ha assegnato una menzione speciale all’attore Aleksandr Yatsenko per la sua interpretazione in Arrhythmia di Boris Khlebnikov, che ha anche conquistato il premio della critica. Il regista russo si è inoltre distinto nell’ambito della piattaforma Arras Days (leggi la news) dove il suo progetto Three Minutes of Silence si è aggiudicato la prima borsa di aiuto allo sviluppo (dotata di 8.000 euro dal CNC). La seconda borsa in palio (sostenuta dalla città di Arras con 5.000 euro) è andata al progetto Burned della slovena Hanna Slak.

Il palmarès:

Atlante d'oro - Gran premio della giuria

The Line - Peter Bebjak (Slovacchia/Ucraina)

Atlante d'argento - Premio della regia

Zagros - Sahim Omar Kalifa (Turchia/Belgio)

Menzione speciale della giuria

Aleksandr Yatsenko - Arrhythmia (Russia)

Premio del pubblico

Zagros - Sahim Omar Kalifa

Premio della critica

Arrhythmia - Boris Khlebnikov

Premio Regards jeunes

The Line - Peter Bebjak

Arras Days

Borsa CNC

Three Minutes of Silence - Boris Khlebnikov (Russia)

Borsa città di Arras

Burned - Hanna Slak (Slovenia)



(Tradotto dal francese)