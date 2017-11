Il Premio LUX va a Sámi Blood

di David González

14/11/2017 - Il racconto di formazione di Amanda Kernell è stato eletto vincitore dai membri del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha svelato, oggi a Strasburgo, il vincitore del Premio LUX 2017. Sámi Blood di Amanda Kernell, racconto toccante e delicato di una ragazza Sámi che sogna una vita diversa, ha trionfato sui concorrenti 120 battiti al minuto di Robin Campillo e Western di Valeska Grisebach.

Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, che ha consegnato il premio, ha affermato: “Quest'anno, i finalisti erano tre film che affrontano i temi che trattiamo qui in Parlamento. Il Premio LUX mira a difendere l'identità culturale europea, così come l'industria cinematografica europea, che rappresenta un grande settore dell'economia continentale, e che coinvolge molti professionisti e aziende. Il premio merita di essere sostenuto e difeso perché non possiamo accettare di perdere competitività in questo settore a causa dell’utilizzo di lingue certamente meno note dell'inglese, soprattutto per l'alta qualità del lavoro che viene svolto oggi. Al di là delle questioni politiche e delle ideologie, il Parlamento europeo sarà sempre qui a sostenere i professionisti del cinema, perché crediamo in voi e nel vostro lavoro".

Le attrici Sámi Lene Cecilia Sparrok e Mia Sparrok, che interpretano i ruoli principali nel film di Kernell, hanno ritirato il premio, e hanno rilasciato una dichiarazione sul loro popolo. "Siamo ancora qui; noi esistiamo ancora. Ogni giorno, la nostra gente subisce gli effetti del pensiero coloniale e razzista, così come del cambiamento climatico. Sarà costruito un enorme parco eolico in Norvegia, nell'area meridionale dei Sámi, che ci interesserà profondamente. L'ONU sostiene che la nostra lingua è quasi estinta. Ricevere questo premio è come una ricompensa per le generazioni più vecchie del popolo Sámi che sono state trattate come cittadini minori – e speriamo che l'Unione europea metta fine a ciò in modo da poter tutti smettere di pensare in termini di "noi" e "loro", ha detto Lene Cecilia Sparrok.

Il film, una coproduzione tra Svezia, Danimarca e Norvegia che vede coinvolti il Nordisk Film Production Sverige, Bautafilm, Digipilot, Nordisk Film Production A/S e Sveriges Television, oltre a LevelK come agente di vendite internazionali, è stato presentato l’anno scorso alle Giornate degli Autori alla Mostra di Venezia, dove si è aggiudicato l’Europa Cinemas Label.

Dopo la cerimonia in live-streaming, un seminario stampa riunirà giornalisti cinematografici, professionisti e rappresentanti del Parlamento europeo per discutere uno dei temi principali affrontati dal Premio LUX: la situazione attuale del contenuto audiovisivo e dell'industria continentale (per saperne di più, leggi qui).

