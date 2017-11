Eva Ionesco gira Une jeunesse dorée

di Fabien Lemercier

16/11/2017 - Isabelle Huppert, Melvil Poupaud, Galatéa Bellugi e Lukas Ionesco compongono il cast. Il film è prodotto da Macassar Productions e distribuito da Playtime

Giunta alla ribalta a Cannes nel 2011, nell’ambito della Settimana della Critica, con My Little Princess , Eva Ionesco ha iniziato a girare lunedì scorso il suo secondo lungometraggio: Une jeunesse dorée. Il cast è composto da Isabelle Huppert (premiata, per le sue interpretazioni, nel 1978 e nel 2001 a Cannes, a Berlino nel 2002, a Venezia nel 1988 e nel 1995, vincitrice del Golden Globe nel 2017 come miglior attrice, candidata all’Oscar per il film Elle e nelle sale a febbraio con Eva), Melvil Poupaud (candidato al César 2017 come attore non protagonista con il film Victoria e presente anche in Laurence Anyways e Le grand jeu ), Galatéa Bellugi (Keeper , A 14 ans ), Lukas Ionesco (The Smell of Us ) e Alain-Fabien Delon (Les rencontres d’après minuit ).

Scritto da Eva Ionesco e Simon Liberati, il film gira intorno alla storia di Rose, giovane ragazza di 16 anni proveniente dalla DASS, e del suo fidanzato Michel, 22 anni. I due vivono la loro prima e innocente storia d’amore nella Parigi del 1979, nel pieno degli anni del Palace. Il loro è un gruppo alla moda, dedito solo alle feste e al divertimento sfrenato. In occasione di una serata, conoscono Lucille e Hubert, una coppia di borghesi bohème di una cinquantina d’anni, che li prenderanno sotto la loro ala e sconvolgeranno le loro vite.

Prodotto da Marie-Jeanne Pascal e Mélissa Toscan du Plantier per Macassar Productions, Une jeunesse dorée è coprodotto da NJJ Entertainment e dai belgi di Scope Pictures. Pre-acquistato da Canal+ e Ciné+, il lungometraggio può anche contare sull’anticipo sugli incassi del CNC. Le riprese si effettueranno lungo sette settimane con Agnès Godard (quattro volte candidata al César tra il 1999 e il 2009 e vincitrice nel 2001) come direttrice della fotografia. La musica verrà composta da Bertrand Burgalat. In Francia, verrà distribuito da Rezo Films e a livello internazionale da Playtime.

Per la cronaca, Macassar Productions ha iniziato la sua attività coproducendo Masaan dell’indiano Neeraj Ghaywan (selezionato a Cannes nel 2015, sezione Un Certain Regard) e ha poi coprodotto In The Fade di Fatih Akin (premio per la miglior interpretazione nel maggio scorso a Cannes per Diane Kruger, uscirà in Francia il 17 marzo 2018) e Eva di Benoît Jacquot (leggi l’articolo, uscita in Francia il 21 febbraio 2018).

(Tradotto dal francese da Michael Traman)