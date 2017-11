Il Festival di Gijón inizia un nuovo corso

di Alfonso Rivera

16/11/2017 - L’edizione numero 55 ha una nuova squadra, capitanata da Alejandro Díaz, che punterà molto sul cinema europeo e rafforzerà la sua sezione industry

Alejandro Díaz, nuovo direttore del Festival Internazionale del Cinema di Gijón, ha parlato con Cineuropa alla vigilia delle celebrazioni della sua 55ª edizione (dal 17 al 25 novembre 2017) sottolineando che la città asturiana continuerà a sostenere il cinema indipendente e d’autore, avrà una rafforzata sezione industry e che il cinema realizzato nel Vecchio Continente avrà un posto di primo piano in tutte le sezioni (vedi la programmazione qui).

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Nella sezione ufficiale si potrà vedere l’ultimo film del ribelle Abel Ferrara, Alive in France , prodotto dalla Francia con gli Stati Uniti; En attendant les hirondelles (Algeria/Francia) di Karim Moussaoui; la produzione svizzera The Divine Order , diretta da Petra Volpe; la prima mondiale del francese En attendant les barbares di Eugène Green; Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc , ultimo lavoro del francese Bruno Dumont; la presentazione mondiale di La vida lliure del catalano Marc Recha; Les fantomês d’Ismaël di Arnaud Desplechin (Francia); Les sept déserteurs ou la guerre en vrac del maestro francese Paul Vecchiali; la distopia austriaca Life Guidance di Ruth Mader; Posoki (Bulgaria/Germania/Macedonia) di Stephan Komandarev; Sashishi Deda (Georgia/Estonia) di Ana Urushadze; e la coproduzione tra Spagna, Argentina, Colombia, Brasile e Stati Uniti Nadie nos mira di Julia Solomonoff, che chiuderà il festival.

Altri titoli della sezione ufficiale sono El futuro que viene, diretto da Constanza Novick, che aprirà la manifestazione questo venerdì; On the Beach at Night Alone del maestro coreano Hong Sang-soo; Did You Wonder Who Fired the Gun? del nordamericano Travis Wilkerson; sempre dagli Stati Uniti provengono Lucky di John Carroll Lynch, con protagonista il recentemente scomparso Harry Dean Stanton, e Patti Cake$, firmato da Geremy Jasper.

(Tradotto dallo spagnolo)