Men Don't Cry vince a Zagabria

di Marko Stojiljković

20/11/2017 - Il film di Alen Drljević trionfa nella competizione ufficiale del Festival di Zagabria. Loveless e Vincent and the End of the World vincono nelle sezioni Together Again e Plus

Le giurie delle sezioni del Festival di Zagabria hanno assegnato i premi della 15a edizione, che sono stati consegnati in occasione della cerimonia svoltasi nello storico Kino Europa poco prima della proiezione del film di chiusura, The Frog di Elmir Jukić. La Carrozzina d’oro per il miglior lungometraggio è andata a Men Don’t Cry , scritto e diretto da Alen Drljević. La giuria ha spiegato: “Si tratta di un film forte, significativo e coraggioso, in cui viene fuori l’incredibile abilità degli attori e del regista. Un film che parla di quanto sia importante comunicare per guarire ed evitare i conflitti”. La Menzione speciale è stata conferita a Léonor Serraille per il filmJeune Femme .

Loveless di Andrei Zvyagintsev si è aggiudicato la Bicicletta d’oro della sezione Together Again, che comprende lavori di registi che hanno già partecipato al festival. Grazie a questo riconoscimento, Zvyagintsev è diventato il regista più premiato al Festival di Zagabria. Secondo la giuria, formata da professionisti croati del settore, Loveless offre “una diagnosi chiara e spaventosa degli effetti cancerogeni del capitalismo e del potere distruttivo dell’egoismo”. Loveless ha vinto anche il Premio del pubblico di Rijeka della medesima sezione, mentre la Menzione speciale è andata a The Basics of Killing di Jan Cvitkovič.

Vincent and the End of the World di Christophe Van Rompaey ha vinto nella sezione PLUS dedicata al pubblico giovanile, mentre Foxtrot di Samuel Maoz ha vinto il Premio HT del pubblico.

Ecco la lista completa dei film vincitori:

Carrozzina d’Oro per il miglior lungometraggio

Men Don’t Cry – Alen Drljević (Bosnia Erzegovina/Croazia/Slovenia/Germania)

Menzione Speciale

Jeune Femme – Léonor Serraille (Francia)

Carrozzina d’oro per il miglior cortometraggio internazionale

Studen Union – György Mór Kárpáti (Ungheria)

Menzione speciale

British by the Grace of God – Sean Dunn (Stati Uniti/Regno Unito)

Carrozzina d’oro per il miglior film croato della sezione Checkers

Cleaning Lady – Matija Vukšić (Croazia)

Menzione speciale

Counter-Offensive – Jakov Nola (Croazia)

Bicicletta d’oro per il miglior film della Competizione Together Again

Loveless – Andrei Zvyagintsev (Russia)

Menzione speciale

The Basics of Killing – Jan Cvitkovič (Slovenia)

Premio del pubblico di Rijeka

Loveless – Andrei Zvyagintsev

Premio Plus per il miglior film giovanile

Vincent and the End of the World – Christophe Van Rompaey (Belgio/Francia)

Premio HT del pubblico

Foxtrot – Samuel Maoz (Israele/Germania/Francia/Svizzera)

(Tradotto dall'inglese da Michael Traman)