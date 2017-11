Meltem di Basile Doganis in post-produzione

di Fabien Lemercier

20/11/2017 - Daphné Patakia e Rabah Naït Oufella nel cast del primo lungometraggio del cineasta. Una produzione Elzévir Films con Blonde Audiovisual in coproduzione

Apprezzato per il cortometraggio Journée d'appel (in competizione nazionale a Clermont-Ferrand nel 2015), il cineasta franco-greco Basile Doganis è attualmente in post-produzione col suo primo lungometraggio, Meltem, le cui riprese sono terminate il 20 ottobre. Nel cast spiccano Daphné Patakia (rivelatasi in Interruption ; Shooting Star 2016 dell'European Film Promotion), Rabah Naït Oufella (Grave , Nocturama , Patients ), Lamine Cissokho, Karam Al Kafri, Akis Sakellariou e Féodor Atkine.

La sceneggiatura è incentrata su Elena, una giovane francese di origine greca, che torna a luglio 2015 nella sua casa delle vacanze sull’isola di Lesbo per sistemare una questione di eredità un anno dopo la morte di sua madre. E’ accompagnata dai suoi accoliti Nassim e Sekou, due giovani della banlieue che non intendono farsi rovinare le vacanze dalla crisi economica e migratoria. Ma l’incontro con Elyas, giovane siriano che potrebbe essere uno di loro, fa prendere una nuova direzione a Elena e ai suoi amici.

Prodotto da Denis Carot e Marie Masmonteil per Elzévir Films, Meltem è coprodotto da Fenia Cossovitsa per la società greca Blonde Audiovisual Productions. Pre-acquistato da Ciné+, il lungometraggio ha beneficiato di un anticipo sugli incassi del CNC, del sostegno del GFC (Greek Film Centre) e dell’aiuto alla coproduzione franco-greco. La distribuzione in Francia sarà affidata a Jour2Fête e le vendite internazionali a WTFilms.

Ricordiamo che Elzévir Films ha al suo attivo circa 25 lungometraggi tra cui Party Girl (Caméra d'Or a Cannes nel 2014), Grand froid (2017), il documentario Tous au Larzac (César 2012 della sua categoria), La sorgente dell’amore (2011), Vai e vivrai (2005) e La fête est finie di Marie Garel Weiss (leggi l'articolo - esce in Francia l’11 aprile 2018).

