Concluse le riprese di Moser – Scacco al tempo

di Camillo De Marco

20/11/2017 - Nello Correale ha terminato le riprese in Trentino di un inedito ritratto della vita e carriera del grande campione del ciclismo

Sono terminate in Trentino le riprese di Moser - Scacco al tempo un film di Nello Correale. La troupe ha affiancato Francesco Moser, tuttora il ciclista italiano con più vittorie di sempre, per comporre un inedito ritratto del campione e della comunità di un paesino in provincia di Trento dove è nato e dove è sempre tornato (il trailer con le prime immagini è disponibile qui).

"Una troupe ha accompagnato, per quasi un anno, Francesco Moser per raccontare l'uomo, la sua famiglia, la comunità di Palù di Giovo e la sua eccezionale avventura umana. Un ritratto inedito del grande campione che racconta la sua vita e la sua carriera in modo inaspettato", spiega il regista Nello Correale. Un’eccezionale avventura umana che documenta il legame profondo della leggenda del ciclismo con la sua terra e ne ripercorre le gesta in compagnia di Merckx, Saronni, Hinault. Una storia che si rivolge a tutti, non solo agli amanti del ciclismo.

Nello Correale, autore, regista e sceneggiatore, ha scritto e diretto il suo primo film, Oltremare, nel 1997. Ha collaborato a molte sceneggiature tra cui Journey of Hope di Xavier Koller, premio Oscar come miglior film in lingua straniera nel 1991. Ha scritto e diretto numerosi documentari per emittenti nazionali e internazionali, tra cui I ragazzi della Panaria nominato al David di Donatello nel 2005, Wolf on the Drum per Kazakh Film (la prima coproduzione Italia/Kazakhstan) e di La voce di Rosa – Rosa Balistreri la cantatrice di Licata. Ha ideato e dirige dal 2000 il Festival Internazionale del Cinema di Frontiera (Marzamemi-Sicilia).

Moser – Scacco al tempo è prodotto da Filmwork e Tipota Movie in collaborazione con Michelangelo film, con il sostegno di Trentino Film Commission, Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, e con il contributo di Banca Mediolanum, Barilla e Enervit spa. Le riprese si sono svolte tra Italia e Francia. L'uscita è prevista per l’inizio del 2018.