Hannah Hoekstra • Attrice

Diplomata all’Amsterdam Theatre School, Hannah Hoekstra ha ricevuto il premio di miglior attrice al Netherlands Film Festival nel 2012 quale protagonista di Hemel di Sacha Polak. Ha fatto parte del cast di App di Bobby Boermans e di The Canal del regista irlandese Ivan Kavanagh e dal 2013 prende parte alle produzioni del Teatro Nazionale Olandese. Il ruolo principale di Hannah nella parte di Tiny in The Fury di Andre van Duren le è valso il premio di miglior attrice al Montreal World Film e al Netherlands Film Festival ad Utrecht nel 2016.

(Quest'intervista fa parte della nostra copertura degli Shooting Stars 2017.)