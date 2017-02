Karin Franz Körlof • Attrice

mp4 (1280x720) 04:55 Copia ed incolla il codice nel tuo html per inserire il video:



(In inglese)

Diplomata all’accademia di arti drammatiche di Stoccolma nel 2015, Karin Franz Körlof era già apparsa in vari film, produzioni TV e a teatro negli anni precedenti, compresi il ruolo da protagonista nella serie TV Blue Eyes, osannata dai critici, e un ruolo secondario in Wallander: The Betrayal. Karin è diventata un nome familiare con il suo ritratto di Lydia in A Serious Game di Pernilla August, che ha debuttato alla Berlinale l’anno scorso, e sarà presto sugli schermi come protagonista in Garden Lane, debutto cinematografico di Olof Spaak. Al momento Karin sta girando The Wife in Scozia, diretto da Björn Runge.

(Quest'intervista fa parte della nostra copertura degli Shooting Stars 2017.)