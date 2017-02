Maruša Majer • Attrice

(In inglese)

Diplomata all’Accademia di Teatro dell’Università di Ljubljana, Maruša Majer ha lavorato quale attrice indipendente per il cinema e il teatro nella nativa Slovenia. Nel 2013 ha ricevuto il premio di miglior attrice all’ International Festival of Children's Theatres nella citta di Subotica in Serbia per la sua prestazione nella produzione del Mini Teater di Little Sleepy Star. Maruša ha lavorato con registi del calibro di Boris Bezic, Milan Urbajs e Darko Sinko e è stata scelta tra le protagonist femminili di Driving School di Janez Burger e della sua ultima opera, Ivan.

(Quest'intervista fa parte della nostra copertura degli Shooting Stars 2017.)