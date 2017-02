Tudor Aaron Istodor • Attore

(In inglese)

Tudor Aaron Istodor ha lavorato con registi rumeni come Lucian Pintilie, Paul Negoescu e Radu Muntean prima di concludere la before National University of Drama & Cinematography UNATC nel 2009 e da allora è sia apparso in tre pellicole dirette dall’attrice francese Fanny Ardant sia nei film di Alexandru Maftei (Miss Christina) e Adrian Sitaru (The Fixer), tra gli altri. Oltre all’intensa attività a teatro, tra cui il Godot Cafe Theatre e the Jewish State Theatre di Bucharest, Tudor è stato scelto per interpretare Edoardo II per la serie TV The Plantagenets della BBC.

(Quest'intervista fa parte della nostra copertura degli Shooting Stars 2017.)