Victória Guerra • Attrice

mp4 (1280x720) 05:10 Copia ed incolla il codice nel tuo html per inserire il video:



(In inglese)

L’attrice anglo-portoghese Victória Guerra ha iniziato la sua carrier all’età di 17 anni e da allora ha sempre lavorato nel cinema, in television e a teatro. Nel 2013 ha vinto il globo d’oro portoghese quale rivelazione Revelation Golden Globe per le sue interpretazioni in tre pellicole, tra cui Lines of Wellington di Valeria Sarmiento, e ha ricevuto due premi per migliore attrice nel 2016 per il ruolo da protagonista in Impossible Love di Antonio-Pedro Vasconcelos. Victoria ha lavorato a livello internazionale con registi molto differenti passando da Michael Sturminger all’ultimo Andrzej Zulawski, fino a Damian Harris e Benoît Jacquot.

(Quest'intervista fa parte della nostra copertura degli Shooting Stars 2017.)