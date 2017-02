Intervista Premio Solinas, il Cantiere delle Storie di Camillo De Marco mp4 (1280x720) 05:25 Copia ed incolla il codice nel tuo html per inserire il video:

Il Premio di Sceneggiatura Solinas è il promotore del Cantiere delle Storie, un progetto per un Centro di alta formazione audiovisiva nell'isola de La Maddalena (leggi l'articolo). Con L’Università di Sassari, in collaborazione con Le Università di Cagliari, Tor Vergata, CINEMED/Festival International du Cinéma Méditerranéen de Montpellier, l’Istituto italiano di Cultura di Madrid (Festival del Cinema italiano di Madrid) e il Comune di La Maddalena, è stato organizzato a Sassari un Hack4Cinema, il primo laboratorio di co-progettazione del futuro Centro di formazione. In quell'occasione Cineuropa ha intervistato la sceneggiatrice Gloria Malatesta, membro della giuria del Premio Solinas, e alcuni dei filmaker e studenti che hanno partecipato al laboratorio: Flaminia Gressi, Mounia Akl, Nicoletta Senzaqua, Gabriele Gianni, Or Sinai. commenti