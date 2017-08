Biljana Tutorov • Regista

(In inglese)

Abbiamo incontrato la regista serbia Biljana Tutorov, in lizza nel concorso di documentari del Festival di Sarajevo con il suo film When Pigs Come, vincitore del European Documentary Network Talent Grant.