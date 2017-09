Anne-Riitta Ciccone • Regista

La regista italo-finlandese Anne-Riitta Ciccone porta alle Giornate degli Autori 2017 il suo film girato in 3D I'm (Endless Like the Space), una fiaba dark ambientata in un futuro prossimo con protagonista un'adolescente dalla fervida immaginazione.