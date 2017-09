Intervista Wilma Labate • Regista mp4 (1920x1080) 08:46 Copia ed incolla il codice nel tuo html per inserire il video:

In Raccontare Venezia, la regista italiana Wilma Labate ci porta a passeggio per la città lagunare attraverso le immagini dei migliori film girati lì, accompagnati dall'attrice Silvia D'Amico e da preziose testimonianze. In Proiezione Speciale alle Giornate degli Autori 2017.