Intervista Kim Nguyen • Regista mp4 (1920x1080) 06:52 Copia ed incolla il codice nel tuo html per inserire il video:

(In inglese) Il regista canadese Kim Nguyen, candidato premio Oscar 2012 con War Witch, ci parla del suo nuovo film, Eye on Juliet, un'insolita storia d'amore con protagonista un drone. In concorso alle Giornate degli Autori 2017.