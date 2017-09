Intervista Celia Rowlson-Hall • Regista mp4 (1920x1080) 08:08 Copia ed incolla il codice nel tuo html per inserire il video:

(In inglese) La filmmaker e coreografa americana Celia Rowlson-Hall presenta alle Giornate degli Autori di Venezia, nell'ambito del progetto Miu Miu Women's Tales, il suo corto (The [End) of History Illusion], ambientato in un rifugio nucleare a Las Vegas