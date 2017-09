Intervista Chloë Sevigny • Regista mp4 (1920x1080) 03:48 Copia ed incolla il codice nel tuo html per inserire il video:

(In inglese) In concorso quest'anno a Venezia in Lean on Pete di Andrew Haigh, l'attrice americana Chloë Sevigny presenta alle Giornate degli Autori anche un suo corto da regista, Carmen, nell'ambito del progetto Miu Miu Women's Tales, con protagonista la comedian Carmen Lynch.