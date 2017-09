Shirin Neshat • Regista

(In inglese)

L'artista iraniana Shirin Neshat rievoca sul grande schermo una figura iconica della musica araba in Looking for Oum Kulthum, un film coprodotto da Germania, Austria e Italia. In concorso alle Giornate degli Autori 2017.