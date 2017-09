Intervista Nick Hooker • Regista mp4 (1920x1080) 08:01 Copia ed incolla il codice nel tuo html per inserire il video:

(In inglese) Il regista americano Nick Hooker racconta nel suo nuovo documentario diretto per HBO, Agnelli, la biografia straordinaria del "padre" della Fiat, una delle figure più carismatiche del Novecento italiano. Evento speciale alle Giornate degli Autori 2017.