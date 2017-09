Intervista Andrei Severny • Regista mp4 (1920x1080) 06:37 Copia ed incolla il codice nel tuo html per inserire il video:

(In inglese) Il regista russo-americano Andrei Severny racconta in Buried Seeds lo straordinario percorso dall'India a New York dello chef Vikas Khanna, star di Masterchef e stella Michelin. Evento speciale alle Giornate degli Autori 2017.