Miglior attore ai David di Donatello 2016 per Lo chiamavano Jeeg Robot, Claudio Santamaria debutta dietro la macchina da presa con il corto The Millionairs, adattamento dell'omonima graphic novel di Thomas Ott che mette in scena una catena di omicidi per il possesso di una preziosa valigetta. In Proiezione Speciale alle 14. Giornate degli Autori.