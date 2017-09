Intervista Pengfei • Regista mp4 (1920x1080) 08:05 Copia ed incolla il codice nel tuo html per inserire il video:

(In inglese) Il regista cinese Pengfei torna alle Giornate degli Autori di Venezia, dove debuttò nel 2015 con Underground Fragrance, con il suo secondo lungometraggio, The Taste of Rice Flowers, storia di una donna che dopo aver vissuto in città fa ritorno nel suo villaggio natale per prendersi cura di sua figlia adolescente.