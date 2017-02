Aki Kaurismäki • Regista

di Birgit Heidsiek

15/02/2017 - BERLINO 2017: Lo sceneggiatore-regista Aki Kaurismäki ha incontrato la stampa internazionale alla Berlinale per discutere del suo titolo in competizione sui rifugiati The Other Side of Hope

Con il titolo in competizione alla Berlinale The Other Side of Hope , lo sceneggiatore-regista finlandese Aki Kaurismäki continua la sua trilogia sui rifugiati, iniziata con la pluripremiata tragicommedia Miracolo a Le Havre . Il suo nuovo film è dedicato allo scomparso sceneggiatore-regista e storico del cinema Peter von Bagh, direttore del Midnight Sun Film Festival, che i fratelli Kaurismäki hanno fondato nel 1986.

Perché ha deciso di fare una trilogia sulle persone che vivono nelle città portuali?

Aki Kaurismäki: Fondamentalmente, è successo in automatico, perché sono molto pigro. Devo sempre fare una trilogia per riuscire a far qualcosa, questo è tutto. Non riuscivo a far nulla. Ma non è più una trilogia sui porti; è diventata una trilogia sui rifugiati. Spero che la terza parte sia una commedia felice.

Crede che The Other Side of Hopepossa cambiare alcune mentalità?

Il cinema non ha questa grande influenza, ma la mia onesta intenzione con questo film era di cercare di far capire agli spettatori che siamo tutti uguali, che siamo tutti umani. E se oggi è "lui" o "lei" il rifugiato, domani potresti essere tu.

Che tipo di istruzioni dà di solito ai suoi attori?

Non voglio influenzare troppo i miei attori o chiedergli di non muovere le mani come mulini. Naturalmente, li scelgo per i loro bei volti - e le loro doti attoriali. Gli attori devono recitare; la macchina da presa è o loro nemica o loro amica. Se sai recitare, è tuo amica; se non sai farlo, è tua nemica.

Cosa pensa dell'islamizzazione dell'Europa?

Islamizzazione? Beh, l'Islanda andava abbastanza bene nel calcio una volta, ma non significa che ci sarà un'"islandizzazione" dell'Europa. Non era male, ma era ottava nel mondiale. Ciò non significa che l'Islanda conquisterà l'Europa. Non vedo alcuna islamizzazione in Europa. È un normale cambiamento culturale, di cui abbiamo bisogno, perché il nostro sangue diventa sempre più denso.

Questo non è il suo primo film sui rifugiati - perché quest'argomento è così importante per lei?

Se si guarda al secolo scorso, in fondo non abbiamo avuto alcuna cultura dell'umanità. In Europa, abbiamo sviluppato una sorta di organizzazione democratica nel corso del secolo scorso. Ma ora abbiamo avuto un anno travagliato con tutti quei crimini, e tra dieci anni, tutto cadrà a pezzi perché non siamo buoni. Sessant'anni fa, avevamo 60 milioni di rifugiati, come oggi. A quel tempo li abbiamo aiutati, ma ora sono nemici. Dove diavolo è la nostra umanità? Se non abbiamo umanità per i nostri amici, non potremmo neanche esistere. Non dovremmo nemmeno esistere - se non siamo esseri umani, che diavolo siamo? In questo senso, rispetto la Merkel perché è l'unica politica che sembra almeno interessata al problema. Tutto il resto fa i propri giochi - ma questa non è una dichiarazione politica.

(Tradotto dall'inglese)