"Garantiamo che i film abbiano una buona campagna promozionale" Clément Magar • Esperto marketing, Go Global di Valerio Caruso 03/10/2017 - Residente a Pechino, Clément Magar, di Go Global in Cina, parla delle strategie per la distribuzione di film europei nel paese asiatico Leggi l'intervista qui (in inglese). (Tradotto dall'inglese)