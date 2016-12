Una grande stagione per le uscite locali in Romania

di Stefan Dobroiu

23/12/2016 - Il film rumeno più popolare dell’anno è stato #Selfie69 di Cristina Iacob

I distributori locali di film rumeni hanno sempre preferito l’autunno per l’uscita dei loro film, e i risultati di quest'anno sono più che notevoli. Con un minor numero di uscite rispetto agli anni precedenti, nel 2016 il cinema nazionale ha avuto due pellicole che hanno superato le 130.000 presenze.

Sieranevada di Cristi Puiu ha iniziato la serie di record con il miglior primo weekend dell'anno (fino a quel momento), all'inizio di settembre. Il film, che è stato anche selezionato per rappresentare la Romania agli Academy Awards, ha terminato la sua corsa nelle sale cinematografiche con circa 31.150 presenze.

#Selfie69 di Cristina Iacob è seguito un paio di settimane più tardi, diventando l’uscita domestica più popolare dell'anno, con quasi 145.000 presenze. L’acclamato Dogs di Bogdan Mirică è arrivato il 23 settembre, con un totale di 29.000 ingressi.

Ma la vera sorpresa della stagione è venuta il 7 ottobre, quando la buddy comedy Two Lottery Tickets di Paul Negoescu ha quasi scalato, durante una settimana non particolarmente significativa, la vetta del box office rumeno, con più di 27.000 spettatori nel suo primo fine settimana. Con una meno diffusa, ma più efficace, campagna promozionale rispetto ai suoi concorrenti, il film ha finito la sua corsa nei cinema rumeni a metà dicembre, per un totale di 131.500 presenze. Con un budget di € 30.000, Two Lottery Tickets ha guadagnato quasi € 550.000.

Eastern Business di Igor Cobileanski ha totalizzato quasi 10.000 entrate, mentre il film premiato a Locarno di Radu Jude, Scarred Hearts, ha registrato circa 6.500 ingressi dopo tre settimane nelle sale.

Anche l’inizio del 2017 promette bene, poiché l’uscita di 6.9 on the Richter Scale di Nae Caranfil, una potenziale hit, è fissata per il 20 gennaio.

(Tradotto dall'inglese)