Kiran Kolarov in post-produzione con Melodrama

di Stefan Dobroiu

14/12/2016 - Il filmmaker bulgaro esplora una tormentata storia d’amore tra due outsider urbani

Il regista Kiran Kolarov è attualmente in post-produzione con Melodrama, un film prodotto da Kolar in coproduzione con Magic Shop e Magic 15. Il film è stato girato a Sofia per sei settimane tra agosto e settembre 2016, con Vesselin Hristov alla direzione della fotografia. Sarà terminato per il prossimo maggio. L’uscita nazionale è fissata per ora al prossimo autunno.

Melodrama segue la relazione tra Andy (Katalin Stareishinska), una 17enne autistica, e Dinko (l’onnipresente Ovanes Torosyan), un ragazzo analfabeta mezzo zingaro. Anche se vive in centro, Andy non lascia mai la sua casa o il marciapiede di fronte ad essa. La sua vita sarà cambiata dalla sua relazione con Dinko, che vive in un cinema abbandonato, raccoglie carta straccia e suona il kaval. Ma questo amore tra i due protagonisti è ostacolato dal gangster Bingoto (Deyan Donkov, che sembra ripetere la dinamica di Losers di Ivaylo Hristov con Torosyan).

Il film è stato supportato dal Bulgarian National Film Center con circa €500.000, ed è stato realizzato con un budget di €750.000.

In un comunicato, il regista ha sottolineato cosa unisce i protagonisti: Andy non parla, mentre Dinko non sa leggere. La comunicazione fra loro sembra impossibile, ma forse è proprio questo che li fa comunicare. “Le dure esperienze della vita fanno scoprir loro il significato del sacrificio. Per me, è un film molto intimo”, dice Kolarov.

(Tradotto dall'inglese)